चुकूनही ‘या’ फळांचा शेक बनवू नका! आरोग्यावर होऊ शकतो वाईट परिणाम

Puja Bonkile

उन्हाळ्यात जास्त पाण्याचे प्रमाण असलेले पदार्थ खाण्याचा सल्ला दिला जातो. खरं तर, या ऋतूत शरीराला जास्त घाम येतो, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते. म्हणून, काकडीसारखे हायड्रेटिंग पदार्थ खाणे चांगले असते.

उन्हाळ्यात कोल्ड शेक पिणे हा एक वेगळा अनुभव असतो. पोट थंड होण्यासोबतच ते शरीराला पोषक तत्वे देखील पुरवते. पण काही फळांचा शेक पिणे आरोग्यासाठी घातक ठरु शकते.

किवीमध्ये दूध मिसळल्यास पोटासाठी घातक ठरु शकते.

कलिंगडचा शेक बनवू नका. यामुळे पचनासंबंधित संबंधित समस्या वाढू शकतात.

पपईमध्ये पेपन असते. याचा शेक प्यायल्यास पोटदुखी, उलट्या अपचन वाढते.

स्ट्रॉबेरी शेक बाजारात ट्रेंडिंग आहेत. आयुर्वेदात असे म्हटले आहे की दुधात मिसळून हे फळ खाल्ल्याने पचनसंस्थेवर हानिकारक परिणाम होऊ शकतो. शिवाय, लीची शेक देखील टाळावेत.

