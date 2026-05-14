चुकूनही 'या' पाच गोष्टी मित्राला सांगू नका

Apurva Kulkarni
मैत्री कितीही घट्ट असली तरी आपल्या काही गोष्टी स्वत:पुरत्या ठेवणं शहाणपणाचं आहे.
Never Tell These 5 Things to Your Friends
esakal
आपल्या 'या' काही गोष्टी मित्राला सांगितल्यानंतर नंतर मैत्रीत दुरावा येऊ शकतं किंवा स्वत:चं नुकसानही होऊ शकतं.
तुमचं खासगी प्रेम, नातं किंवा लव्ह लाईफबद्दल गोष्टी मित्राला सांगणं शक्यतो टाळा. यामुळे तुमच्या लव्ह लाईफमध्ये गैरसमज निर्माण होऊ शकतो.
तुमच्या आर्थिक परिस्थितीबद्दल कधीच तुमच्या मित्राला सांगायला जावू नका. कधी कधी पैशाच्या व्यवहारातून गैरसमज निर्माण होऊ शकतो.
तुम्हाला जर एखाद्या व्यक्तीनं काही गुपित सांगितलं असेल तर ते मित्राला सांगायला जाऊ नका, यामुळे तुमच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित होऊ शकतो.
स्वत:मधील कमतरता कधीच तुमच्या मित्राला सांगू नका त्यामुळे समोरची व्यक्ती विरोधात या गोष्टी वापरू शकते.
एकंतरीत काय तर तुमची मैत्री कितीही जवळची आणि घट्ट असली तरी चार गोष्टी मित्रापासून दूर ठेवणं शहाणपणाचं आहे.
