नवीन बेड घेण्यापूर्वी ह्या 8 महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा!

Monika Shinde

बेड

बेड फक्त खोली सुंदर दिसण्यासाठी नसतो, तर चांगल्या झोपेसाठी आणि आरामासाठी आधार असतो. जर बेड योग्य नसेल, तर झोप अपुरी राहते आणि शरीराला पूर्ण आराम मिळत नाही.

खोलीच्या आकारानुसार बेड निवडा

आपल्या खोलीची लांबी आणि रुंदी मोजून बेड निवडा. जास्त मोठा बेड असेल तर खोली भरलेली वाटेल, तर खूप छोटा बेड खोलीत संतुलन नाहीसे करतात.

मजबूत आणि टिकाऊपणा

दैनंदिन वापरासाठी बेड मजबूत आणि टिकाऊ असणे गरजेचे आहे. सॉलिड लाकूड किंवा उच्च दर्जाचे मेटल वर्षानुवर्षे टिकतात.

आपल्या गरजेच्या प्रमाणे साइज

सिंगल, डबल, क्वीन किंवा किंग किती लोक बेडवर झोपणार आहेत, किती जागा हवी आहे, हे लक्षात घेऊन साइज ठरवा.

स्टोरेजची सोय

जर खोली लहान असेल किंवा खूप सामान असेल, तर स्टोरेजसह बेड खूप उपयुक्त ठरते. कम्बल, बेडशीट किंवा इतर वस्तू सहज ठेवता येतात.

योग्य उंची निवडा

अत्यंत उंच बेडवर बसणे-उतरणे कठीण होते; खूप खाली असलेल्या बेडवर उठणे-बसणे त्रासदायक वाटे. अशी उंची निवडा की तुमचे पाय जमिनीवर आरामात पोहोचतील.

मॅट्रेसला योग्य आधार

बेडचा बेस मजबूत असावा, जेणेकरून मॅट्रेस मध्ये खाली बुडणार नाही आणि शरीराला योग्य आधार मिळेल. यामुळे झोप शांत होते.

बेडचा डिझाइन

बेडचा डिझाइन खोलीतील इतर फर्निचर आणि रंगांसोबत सुसंगत असावा. हेडबोर्ड, फिनिश आणि रंग खोलीची सुंदरता आणि वातावरण वाढवतात.

