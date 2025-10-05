नवीन कपडे घालण्याआधी धुणे का आवश्यक? जाणून घ्या

नवीन कपडे घालण्याआधी धुणे का गरजेचे आहे न धुता घातल्यास त्याचे काय परीणाम होतात जाणून घ्या.

हानिकारक रसायने

कपड्यांना सुरकुत्या पडू नयेत (Wrinkle-free), रंग टिकावा किंवा त्याला विशिष्ट पोत मिळावा यासाठी उत्पादनात अनेक हानिकारक रसायने (उदा. फॉर्मल्डिहाइड रेझिन्स) वापरली जातात, ज्यामुळे त्वचेवर ऍलर्जी होऊ शकते.

ऍलर्जिक संपर्क

फॉर्मल्डिहाइड आणि ऍझो रंगांसारख्या रसायनांमुळे संवेदनशील त्वचेवर तीव्र खाज, लालसरपणा किंवा पुरळ (Rash) येऊ शकते.

ट्रायल रूममधील जंतू

दुकानात किंवा मॉलमध्ये खरेदी करण्यापूर्वी अनेक लोक ते कपडे ट्राय (घालून पाहतात). त्यांच्या शरीरावरील जीवाणू (Bacteria), बुरशी (Fungi) आणि मृत त्वचा (Dead Skin Cells) कपड्यांवर जमा होतात.

संसर्गाचा धोका

न धुतलेले कपडे घातल्यास, त्यावर असलेले सूक्ष्मजीव (उदा. खरुज किंवा त्वचेचा बुरशीजन्य संसर्ग) तुमच्या शरीरात प्रवेश करू शकतात.

कीटकनाशकांचे कण

कापूस पिकवताना वापरलेली कीटकनाशके किंवा साठवणुकीदरम्यान कपड्यांवर फवारलेली कीटकविरोधी रसायने कपड्यांमध्ये शिल्लक राहण्याची शक्यता असते.

अतिरिक्त रंग

पहिल्या धुलाईमध्ये कपड्यांमधून अतिरिक्त रंग निघून जातो. न धुतलेले कपडे घातल्यास हा रंग त्वचेवर किंवा तुमच्या इतर कपड्यांवर लागू शकतो.

मऊपणा

धुलाईमुळे कपड्यांतील कडकपणा कमी होतो आणि ते त्वचेसाठी अधिक मऊ व आरामदायक बनतात.

सुरक्षिततेची हमी

नवीन कपडे धुणे ही एक साधी प्रक्रिया आहे जी उत्पादन, वाहतूक आणि विक्रीदरम्यान झालेले सर्व प्रकारचे दूषित घटक (Contaminants) काढून टाकून स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची अंतिम खात्री देते.

