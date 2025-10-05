नवीन कपडे घालण्याआधी धुणे का आवश्यक? जाणून घ्या

सकाळ डिजिटल टीम
नवीन कपडे घालण्याआधी धुणे का गरजेचे आहे न धुता घातल्यास त्याचे काय परीणाम होतात जाणून घ्या.
New clothes
sakal
कपड्यांना सुरकुत्या पडू नयेत (Wrinkle-free), रंग टिकावा किंवा त्याला विशिष्ट पोत मिळावा यासाठी उत्पादनात अनेक हानिकारक रसायने (उदा. फॉर्मल्डिहाइड रेझिन्स) वापरली जातात, ज्यामुळे त्वचेवर ऍलर्जी होऊ शकते.
New clothes
sakal
फॉर्मल्डिहाइड आणि ऍझो रंगांसारख्या रसायनांमुळे संवेदनशील त्वचेवर तीव्र खाज, लालसरपणा किंवा पुरळ (Rash) येऊ शकते.
New clothes
sakal
दुकानात किंवा मॉलमध्ये खरेदी करण्यापूर्वी अनेक लोक ते कपडे ट्राय (घालून पाहतात). त्यांच्या शरीरावरील जीवाणू (Bacteria), बुरशी (Fungi) आणि मृत त्वचा (Dead Skin Cells) कपड्यांवर जमा होतात.
New clothes
sakal
न धुतलेले कपडे घातल्यास, त्यावर असलेले सूक्ष्मजीव (उदा. खरुज किंवा त्वचेचा बुरशीजन्य संसर्ग) तुमच्या शरीरात प्रवेश करू शकतात.
New clothes
sakal
कापूस पिकवताना वापरलेली कीटकनाशके किंवा साठवणुकीदरम्यान कपड्यांवर फवारलेली कीटकविरोधी रसायने कपड्यांमध्ये शिल्लक राहण्याची शक्यता असते.
New clothes
sakal
पहिल्या धुलाईमध्ये कपड्यांमधून अतिरिक्त रंग निघून जातो. न धुतलेले कपडे घातल्यास हा रंग त्वचेवर किंवा तुमच्या इतर कपड्यांवर लागू शकतो.
New clothes
sakal
धुलाईमुळे कपड्यांतील कडकपणा कमी होतो आणि ते त्वचेसाठी अधिक मऊ व आरामदायक बनतात.
New clothes
sakal
नवीन कपडे धुणे ही एक साधी प्रक्रिया आहे जी उत्पादन, वाहतूक आणि विक्रीदरम्यान झालेले सर्व प्रकारचे दूषित घटक (Contaminants) काढून टाकून स्वच्छता आणि सुरक्षिततेची अंतिम खात्री देते.
New clothes
sakal
Heart Health test
Sakal