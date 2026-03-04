इराणचा नवा सर्वोच्च नेता किती श्रीमंत? अनेक देशात खामेनेईंच्या मुलाचं साम्राज्य

खामेनेईंचा मृत्यू

अयातुल्ला खामेनेई यांच्या मृत्यूनंतर इराणच्या सर्वोच्च नेतेपदाची सूत्रे मुलगा मोजतबा खामेनेई यांच्याकडे सोपवण्यात आली आहेत. अद्याप याबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाहीय.

मोजतबा खामेनेई

मोजतबा हे खामेनेईंचे द्वितीय सुपुत्र आहेत. ५६ वर्षीय मोजतबा खामेनेई यांच्या नावे कोट्यवधींची मालमत्ता असून अनेक देशांमध्ये त्यांचे साम्राज्य पसरले आहे.

अमेरिकेची बंदी

मोजतबा यांच्यावर २०१९मध्ये अमेरिकेनं बंदी घातली होती. आता त्यांच्याच हातात इराणची सत्ता आलीय. याआधी त्यांच्याकडे कोणतंही पद किंवा सरकारमध्ये अधिकृत भूमिका नव्हती.

अब्जावधींची गुंतवणूक

ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार, मोजतबा यांच्याकडे अनेक देशांमध्ये मालमत्ता आहेत. पाश्चिमात्य बाजारात अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक आहे.

स्वीस बँकेत पैसा

मोजतबा यांचे पैसे स्वीस बँकेच्या खात्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. याशिवाय १३८ मिलियन पाउंडपेक्षा जास्त किंमतीची एक ब्रिटिश लग्जऱी प्रॉपर्टीसुद्धा त्यांच्याकडे आहे.

२००४मध्ये लग्न

मोजतबा यांचं लग्न जहरा हदद-अब्देल हिच्याशी झालं होतं. ती इराणमधील नेते गुलाम अली हदेद अब्देल यांची मुलगी आहे. दोघांचं लग्न २००४ मध्ये झालं होतं.

पत्नीचा मृत्यू

मोजतबा आणि जहरा यांना तीन अपत्ये असल्याचं म्हटलं जातंय. तर जहरा यांचा अमेरिका-इस्रायलने केलेल्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याची माहिती समोर येतेय.

