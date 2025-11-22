In Hand पगार कमी येणार, पीएफ-ग्रॅच्युटी वाढणार; नव्या कामगार कायद्यामुळे मोठा बदल

सूरज यादव
केंद्र सरकारने नव्या कामगार कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पीएफ आणि ग्रॅच्युटीमध्ये मोठा बदल होणार आहे. पण यामुळे हातात येणारा पगार कमी होऊ शकतो.
नव्या कर्मचारी कायद्यानुसार कर्मचाऱ्यांचं मूळ वेतन त्यांच्या एकूण कॉस्ट टू कंपनीच्या किमान ५० टक्के किंवा सरकार जितके टक्के सांगेल तेवढे हवे.
पीएफ आणि ग्रॅच्युटी ही मूळ वेतनाच्या आधारे होते. मूळ वेतन वाढल्यानं पीएफ आणि ग्रॅच्युटीसुद्धा वाढेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांचे रिटायरमेंट सेव्हिंग्ज वाढेल.
मूळ वेतानाच्या आधारे पीएफ, ग्रॅच्युटी झाल्यानं हातात येणारं वेतन कमी होईल. एकाच सीटीसीमध्ये पीएफ आणि ग्रॅच्युटीसाठीचं योगदान जाईल. यामुळे हातात येणाऱ्या वेतनात मोठा फरक पडेल.
पीएफचं योगदान हे मूळ वेतनाच्या १२ टक्के तर ग्रॅच्युटी ही शेवटचं मूळ वेतन आणि कंपनीत पूर्ण केलेली वर्षे या आधारांवर होतं.
बेसिक वेतनात वाढीसह पीएफ आणि ग्रॅच्युटीमध्ये दिलं जाणारं योगदान वाढेल. या बदलामुळे ज्या कंपन्या रिटायरमेंट फंडात योगदान कमी करण्यासाठी बेसिक सॅलरी कमी ठेवतात त्यांच्यावर निर्बंध येतील.
कर्मचाऱ्यांना रिटायरमेंटनंतरची सुरक्षा चांगली मिळेल पण खर्चाचं संतुलन करण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या हाती येणारं वेतन कमी होऊ शकतं. कामगार कायदा लागू होण्यामुळे पीएफ, ग्रॅच्युटी वाढणार हे निश्चित झालंय.
