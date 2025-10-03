शिवरायांच्या वैभवाची नवी साक्ष! हरवलेला किल्ला अखेर सापडला… काय दडलेय तिथे?

Sandip Kapde

हरवलेला किल्ला

शिवरायांच्या काळातील हरवलेला किल्ला आज पुन्हा इतिहासाच्या पानावर आला.

New fort from Shivaji Maharaj era discovered

रामगड किल्ला

पालगड (ता. दापोली) गावाजवळील रामगड किल्ला दुर्ग अभ्यासक संदीप परांजपे आणि डॉ. सचिन जोशी यांनी शोधून काढला होता.

इतिहासप्रेमी

शेकडो वर्षे विसरला गेलेला हा किल्ला आता इतिहासप्रेमींना आणि स्थानिकांना नव्याने भारावून टाकतो आहे.

सातत्यपूर्ण संशोधन

गावकऱ्यांना या किल्ल्याची माहिती नव्हती, पण अभ्यासकांच्या सातत्यपूर्ण संशोधनामुळे हा गहिवरला इतिहास पुन्हा प्रकाशात आला.

पवित्र पर्वत

किल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३९० मीटर उंचीवर पवित्र पर्वतावर वसलेला आहे.

ऐतिहासिक दस्तऐवज

प्राथमिक अहवालानुसार किल्ल्याची वास्तू रचना आणि त्याचे ऐतिहासिक दस्तऐवज या शोधाशी जुळतात.

किल्ल्याचा उल्लेख

१७२८ मधील यादीत किल्ल्याचा उल्लेख आहे, जिथे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या ताब्यात किल्ल्यांचा समावेश होता. e

रामगडची नोंद

तसेच, १७४५ ते १८१८ मधील पेशवे दप्तरातील पत्रव्यवहारात रामगडची नोंद आढळते.

पालगड व रामगड

मार्च १८१८ मध्ये इंग्रजी फौज पालगड व रामगड येथे तोफांचा मारा करत होती.

‘राणी माची’

किल्ल्याभोवती पाच माची असून, पश्चिमेकडील माची आजही ‘राणी माची’ म्हणून ओळखली जाते.

बांधकामाचे अवशेष

पालगडच्या पश्चिमेकडे एक उंचवटा आहे, जिथे बांधकामाचे अवशेष अजूनही दिसतात.

जोडकिल्ला

रामगड हा पालगडचा जोडकिल्ला आहे. किल्ल्यावर छोट्या माथ्यावर बांधकाम, दरवाजा, बुरुज आणि तटबंदीचे अवशेष दिसतात.

भांड्यांचे तुकडे

६–७ इमारतींच्या थडग्या आणि भांड्यांचे तुकडे किल्ल्याच्या आतील बाजूस सापडतात, पण तटबंदी आणि दरवाजा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले आहेत.

रामगड

गावकऱ्यांशी चर्चा करून आणि शास्त्रीय तपासणीतून स्पष्ट झाले की, हा खरंच रामगड दुर्ग आहे.

ऐतिहासिक वारसा

शोधामुळे ऐतिहासिक वारसा उजेडात आला असून, स्थानिक आणि इतिहासप्रेमींना नवीन प्रेरणा मिळाली आहे.

शिवरायांचे वैभव

रामगडचा शोध हा केवळ किल्ल्याचा शोध नाही, तर शिवरायांच्या वैभवाची नव्याने उलगडलेली गाथा आहे

