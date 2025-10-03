शिवरायांच्या वैभवाची नवी साक्ष! हरवलेला किल्ला अखेर सापडला… काय दडलेय तिथे?

Sandip Kapde
शिवरायांच्या काळातील हरवलेला किल्ला आज पुन्हा इतिहासाच्या पानावर आला.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
पालगड (ता. दापोली) गावाजवळील रामगड किल्ला दुर्ग अभ्यासक संदीप परांजपे आणि डॉ. सचिन जोशी यांनी शोधून काढला होता.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
शेकडो वर्षे विसरला गेलेला हा किल्ला आता इतिहासप्रेमींना आणि स्थानिकांना नव्याने भारावून टाकतो आहे.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
गावकऱ्यांना या किल्ल्याची माहिती नव्हती, पण अभ्यासकांच्या सातत्यपूर्ण संशोधनामुळे हा गहिवरला इतिहास पुन्हा प्रकाशात आला.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
किल्ला समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३९० मीटर उंचीवर पवित्र पर्वतावर वसलेला आहे.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
प्राथमिक अहवालानुसार किल्ल्याची वास्तू रचना आणि त्याचे ऐतिहासिक दस्तऐवज या शोधाशी जुळतात.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
१७२८ मधील यादीत किल्ल्याचा उल्लेख आहे, जिथे सरखेल कान्होजी आंग्रे यांच्या ताब्यात किल्ल्यांचा समावेश होता. e
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
तसेच, १७४५ ते १८१८ मधील पेशवे दप्तरातील पत्रव्यवहारात रामगडची नोंद आढळते.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
मार्च १८१८ मध्ये इंग्रजी फौज पालगड व रामगड येथे तोफांचा मारा करत होती.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
किल्ल्याभोवती पाच माची असून, पश्चिमेकडील माची आजही ‘राणी माची’ म्हणून ओळखली जाते.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
पालगडच्या पश्चिमेकडे एक उंचवटा आहे, जिथे बांधकामाचे अवशेष अजूनही दिसतात.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
रामगड हा पालगडचा जोडकिल्ला आहे. किल्ल्यावर छोट्या माथ्यावर बांधकाम, दरवाजा, बुरुज आणि तटबंदीचे अवशेष दिसतात.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
६–७ इमारतींच्या थडग्या आणि भांड्यांचे तुकडे किल्ल्याच्या आतील बाजूस सापडतात, पण तटबंदी आणि दरवाजा पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेले आहेत.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
गावकऱ्यांशी चर्चा करून आणि शास्त्रीय तपासणीतून स्पष्ट झाले की, हा खरंच रामगड दुर्ग आहे.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
शोधामुळे ऐतिहासिक वारसा उजेडात आला असून, स्थानिक आणि इतिहासप्रेमींना नवीन प्रेरणा मिळाली आहे.
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
रामगडचा शोध हा केवळ किल्ल्याचा शोध नाही, तर शिवरायांच्या वैभवाची नव्याने उलगडलेली गाथा आहे
New fort from Shivaji Maharaj era discovered
esakal
Toranmal Travel Guide
Sakal