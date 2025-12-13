New Year Special: सोलो ट्रॅव्हलसाठी भारतातील ७ टॉप हॉलिडे डेस्टिनेशन्स

Anushka Tapshalkar
न्यू इयर एकट्याने साजरा करणं म्हणजे एकटेपणा नाही, तर स्वतःला पुन्हा शोधण्याची संधी. भारतातील ही ठिकाणं सोलो ट्रॅव्हलर्ससाठी सुरक्षित, शांत आणि संस्मरणीय अनुभव देणारी आहेत.
गोव्याच्या गर्दीपासून दूर, शांत समुद्रकिनारे आणि रिलॅक्स्ड कॅफे कल्चर. निवांत आणि निसर्गाच्या जवळ न्यू इयर अनुभवण्यासाठी परफेक्ट.
Gokarna
सोनेरी वाळवंट, तारकांनी भरलेली रात्र आणि लोकल उत्सव. एकट्या प्रवाशांनाही आपलंसं वाटेल अशी राजस्थानी आतिथ्यसंस्कृती.
Jaisalmer
फ्रेंच संस्कृतीची झलक, रंगीबेरंगी रस्ते आणि निवांत समुद्रकिनारे. हळू गतीत न्यू इयर साजरा करण्यासाठी आदर्श ठिकाण.
Pondicherry
चहाचे मळे, धुकट डोंगर आणि थंड हवामान. शहराच्या गोंधळापासून दूर जाऊन स्वतःसाठी वेळ घालवण्याचा उत्तम पर्याय.
Munnar
गंगेच्या काठावर योग, ध्यान आणि शांत वातावरण. आत्मिक शांततेसाठी आणि पॉझिटिव्ह सुरुवातीसाठी सोलो ट्रॅव्हलर्सची पहिली पसंती.
Rishikesh
प्राचीन घाट, आरती आणि आध्यात्मिक ऊर्जा. न्यू इयरला मनःशांती आणि स्पष्टतेसह सुरुवात करण्यासाठी खास ठिकाण.
Varanasi
‘स्कॉटलंड ऑफ द ईस्ट’ म्हणून ओळखलं जाणारं शहर. संगीत, टेकड्या आणि मैत्रीपूर्ण लोकांमुळे सोलो ट्रॅव्हलर्ससाठी सुरक्षित आणि रोमांचक.
Shillong
