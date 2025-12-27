नवीन वर्षी लक्ष्मी कृपा हवी असेल तर आजच घरातून बाहेर टाका 'या' गोष्टी

Anushka Tapshalkar

नव्या वर्षाआधी घर स्वच्छ करा

वास्तुशास्त्रानुसार काही गोष्टी घरात ठेवल्यास नकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि आर्थिक अडचणी निर्माण होतात.

Clean Your Home Before New Year

|

sakal

तुटलेले काच-आरसे काढून टाका

तुटलेला काच किंवा भेगा पडलेला आरसा घरात अशुभ मानला जातो. तो तात्काळ घराबाहेर काढा.

Remove Broken Glasses and Mirrors

|

sakal

बंद पडलेली घड्याळे नकोत

चालू नसलेली घड्याळे भाग्य थांबवतात, असे मानले जाते. त्यामुळे ती ठेवू नयेत.

Remove Broken Watches

|

sakal

तुटलेल्या मूर्ती व फर्निचर टाळा

दूषित देवमूर्ती, तुटलेले फर्निचर प्रगतीत अडथळा आणू शकते.

Broken Murtis and Furniture

|

sakal

खराब फोटो आणि इलेक्ट्रॉनिक्स हटवा

फाटलेले फोटो, न चालणारी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे नकारात्मकता वाढवतात.

Throw Torn Photos and Electronic Waste

|

sakal

तुटलेला पलंग व निरुपयोगी भांडी नकोत

हे घरातील सुख-शांती आणि आर्थिक स्थैर्यावर परिणाम करू शकतात.

Broken Bed and Useless Utensils

|

sakal

तुटलेले दरवाजे व न चालणारे पेन

अडथळ्यांचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या या गोष्टी नव्या वर्षाआधी बाहेर काढा.

Broken Doors and Useless Pens

|

sakal

लक्ष्मी कृपा मिळवण्यासाठी घर हलके ठेवा

या सर्व गोष्टी काढून टाकल्यास मानसिक तणाव कमी होतो आणि नव्या वर्षात समृद्धी वाढते.

Keep Less Things in Home for Mata Lakshmi's  Blessings

|

sakal

अफजलखान जिथे पाऊलही टाकू शकला नाही… महाराष्ट्रातील १३० मंदिरांचं गूढ गाव

Village of Temples Maharashtra

|

esakal

आणखी वाचा