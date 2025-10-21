निसर्गाचा चमत्कार! एकाच वेळी अनेक रंग बदलणारे दुर्मिळ कबुतर तुम्ही पाहिले का?

एकाच वेळी अनेक रंग बदलणारे दुर्मिळ कबुतर कोणते आहे याचे नाव काय आहे आणि हे कुठे अढळते जाणून घ्या.

प्रजातीचे नाव

याला प्रामुख्याने निकबार पिजन (Nicobar Pigeon) म्हणून ओळखले जाते, जे जगातील सर्वात रंगीत कबुतरांपैकी एक आहे.

नैसर्गिक गुणधर्म

या पक्ष्याच्या पिसांमध्ये असणाऱ्या इरिडेसेन्स (Iridescence) या नैसर्गिक गुणधर्मामुळे रंग बदलताना दिसतात.

रंगांची चमक

इरिडेसेन्समुळे, प्रकाशाच्या कोनानुसार पिसांवर हिरवा, निळा, जांभळा, सोनसळी आणि तांबूस अशा अनेक रंगांची धातूसारखी (Metallic) चमक येते.

डोडो

हा पक्षी नामशेष झालेल्या डोडो (Dodo) पक्षाचा सर्वात जवळचा जिवंत नातेवाईक मानला जातो, ज्यामुळे त्याचे महत्त्व वाढते.

मूळ अधिवास

हे कबूतर मुख्यतः निकोबार बेटांसह (भारत) दक्षिण-पूर्व आशियातील आणि पॅसिफिक महासागरातील लहान बेटांवरील जंगलात आढळते.

संरक्षण स्थिती

अति शिकार आणि त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासाचा नाश यामुळे या पक्ष्याची संख्या कमी होत आहे, त्यामुळे ते धोक्यात येण्याची शक्यता (Near Threatened) असलेली प्रजाती म्हणून सूचीबद्ध आहे.

कबुतरांचे वैशिष्ट्य

इतर सामान्य कबुतरांपेक्षा याच्या पिसांमध्ये ही खास रचना असल्यामुळे सूर्यप्रकाशात ते अधिक आकर्षक आणि चमकीले दिसते.

संवर्धनाची गरज

त्यांच्या घटत्या संख्येमुळे, या दुर्मिळ आणि सुंदर प्रजातीच्या संवर्धनासाठी विशेष प्रयत्न करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

