झोपेआधी अंघोळ योग्य की धोकादायक?

Aarti Badade
रात्री आंघोळ (Night Bath) केल्याने दिवसभराचा थकवा दूर होतो, मन शांत होते आणि गाढ झोप (Deep Sleep) लागते. तसेच त्वचा आणि केसांसाठीही ती फायदेशीर ठरते.
कोमट पाण्याने आंघोळ केल्याने शरीराचे तापमान वाढते, स्नायूंना आराम (Muscle Relaxation) मिळतो आणि मानसिक ताण (Stress) कमी होतो.
जर तुम्हाला रात्री झोप लागण्यास त्रास होत असेल, तर झोपण्यापूर्वी कोमट पाण्याने (Warm Water) आंघोळ केल्याने मेंदूला आराम मिळतो आणि शरीर झोपेसाठी तयार होते.
रात्री आंघोळ केल्याने दिवसभराची धूळ, प्रदूषण आणि घाम निघून जातो. त्वचा स्वच्छ होते, ज्यामुळे ऍलर्जीचा धोका कमी होतो.
रात्री झोपण्यापूर्वी आंघोळ करण्याचे फायदे असले तरी, काहींना यामुळे सर्दी (Cold) आणि डोकेदुखीचा (Headache) त्रास होऊ शकतो.
ज्यांना इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम (IBS) चा त्रास आहे, त्यांच्यात रात्री आंघोळ केल्याने या समस्येची लक्षणे (Symptoms) वाढू शकतात.
रात्री आंघोळ झाल्यावर केस पूर्ण कोरडे (Dry Hair) करूनच झोपा. तसेच, बाथरुममध्ये जास्त वेळ न थांबता शरीर त्वरित पुसून स्वच्छ आणि कोरड्या जागी यावे.
