रात्री दही खावं की टाळावं? जाणून घ्या, शरीरावर काय होतो परिणाम

Apurva Kulkarni
असं म्हटलं जातं की, रात्री दही खाऊ नये? परंतु त्यांचं वैज्ञानिक कारण कारण काय आहे? जाणून घेऊया.
CURD AT NIGHT BENEFITS,
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आयुर्वेदात दही हे जड आणि कफ वाढवणारे मानलं जातं. त्यामुळे रात्री शक्यतो दही खाणं टाळण्यास सांगितलं जातं.
CURD AND DIGESTION
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तसंच रात्री शरारातील पचनशक्ती मंदावलेली असते. त्यामुळे रात्री दही खाल्लास सर्दी, खोकला, किंवा पोट जड होण्यासारख्या समस्या होऊ शकतात.
CURD FOR GUT HEALTH
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ज्या लोकांना सायनस, अस्थमा, किंवा सांधेदुखीचा त्रास आहे त्या लोकांनी दही खाणं शक्यतो टाळावं.
AYURVEDA AND CURD
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परंतु काही तज्ज्ञांच्या म्हणण्यांनुसार रात्री दही किंवा ताक पिणं हे शरीरासाठी चांगलं असतं. त्यातील प्रोबायोटिक्स आतड्यांचं आरोग्य सुधारतं.
CURD FOR DIGESTION
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तसंच दह्यामधील ट्रिप्टोफॅन आणि कॅल्शियम ही शरीरात आराम देतं. त्यामुळे गाढ झोप लागण्यास मदत होते.
CURD EATING TIPS
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फ्रीजमधील दही खाणं टाळा, आंबट दही खाऊ नका. रात्री दही खाताना त्यात काळी मिरीपूड, जिरेपूड घाला.
CURD EATING PRECAUTIONS
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KHEER OFFERING TO ANCESTORS
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