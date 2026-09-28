पितरांच्या नैवेद्यात तांदळाची खीरच का बनवतात? कारण जाणून घ्या

Apurva Kulkarni
पितृपक्षात नैवेद्यासाठी तांदळाची खीर बनवली जाते कारण आयुर्वेदात तांदूळ आणि दुधाला विशेष महत्तव आहे.
RICE KHEER DURING SHRADDH
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श्राद्ध आणि पिंडदानात तांदळाचा किंवा तांदळाच्या पिठाचा वापर केला जातो. तांदूळ हा स्थिर आणि सात्विक मानला जातो.
PITRU PAKSHA
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तसंच धार्मिक मान्यतेनुसार तांदळाची खीर अर्पण केल्यानं पितरांना समाधान मिळतं आणि शुभ आशीर्वाद मिळतात.
WHY RICE KHEER IN SHRADDHA
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तांदूळ आणि दूध हे घटक पचनासाठी हलके असतात. त्यामुळे तांदळाची खीर ही उत्तम मानली जाते.
RICE KHEER RELIGIOUS SIGNIFICANCE
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तसंच साखरेतील गोडवा, दुधातील पोषक आणि तांदूळ पचायला हलके असल्यानं ही खीर बनवली जाते.
KHEER OFFERING TO ANCESTORS
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काही ठिकाणी पितृपक्षात गव्हाची सुद्धा खीर केली जाते. परंतु तांदळाच्या खिरीला विशेष महत्त्व असतं.
FOOD OFFERINGS DURING SHRADDHA
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ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी असून धार्मिक मान्यता व परंपरांवर आधारित आहे. सकाळ समूह या माहितीला दुजोरा देत नाही.
RICE IN PINDA DAAN
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CROW AND ANCESTORS
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