पितरांच्या नैवेद्यात तांदळाची खीरच का बनवतात? कारण जाणून घ्या

Apurva Kulkarni

तांदळाची खीर

पितृपक्षात नैवेद्यासाठी तांदळाची खीर बनवली जाते कारण आयुर्वेदात तांदूळ आणि दुधाला विशेष महत्तव आहे.

RICE KHEER DURING SHRADDH

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पितृपक्ष

श्राद्ध आणि पिंडदानात तांदळाचा किंवा तांदळाच्या पिठाचा वापर केला जातो. तांदूळ हा स्थिर आणि सात्विक मानला जातो.

PITRU PAKSHA

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धार्मिक कारण

तसंच धार्मिक मान्यतेनुसार तांदळाची खीर अर्पण केल्यानं पितरांना समाधान मिळतं आणि शुभ आशीर्वाद मिळतात.

WHY RICE KHEER IN SHRADDHA

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वैज्ञानिक कारण

तांदूळ आणि दूध हे घटक पचनासाठी हलके असतात. त्यामुळे तांदळाची खीर ही उत्तम मानली जाते.

RICE KHEER RELIGIOUS SIGNIFICANCE

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खीर

तसंच साखरेतील गोडवा, दुधातील पोषक आणि तांदूळ पचायला हलके असल्यानं ही खीर बनवली जाते.

KHEER OFFERING TO ANCESTORS

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गव्हाची खीर

काही ठिकाणी पितृपक्षात गव्हाची सुद्धा खीर केली जाते. परंतु तांदळाच्या खिरीला विशेष महत्त्व असतं.

FOOD OFFERINGS DURING SHRADDHA

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डिस्क्लेमर:

ही माहिती केवळ सामान्य माहितीसाठी असून धार्मिक मान्यता व परंपरांवर आधारित आहे. सकाळ समूह या माहितीला दुजोरा देत नाही.

RICE IN PINDA DAAN

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CROW AND ANCESTORS

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