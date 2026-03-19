फक्त 5 मिनिटांचा फेस मसाज! सकाळी उठल्यावर दिसेल नैसर्गिक ग्लो

Aarti Badade
दिवसभराची धावपळ आणि प्रदूषणामुळे थकलेली त्वचा पुन्हा टवटवीत करण्यासाठी रात्रीचा फेस मसाज अत्यंत प्रभावी ठरतो.
Night skincare routine Face massage benefits
sakal
चेहऱ्याला मसाज केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते, ज्यामुळे सकाळी उठल्यावर त्वचा नैसर्गिकरित्या चमकदार आणि फ्रेश दिसते.
चेहऱ्याच्या स्नायूंना मसाज केल्याने त्यांना थंडावा व आराम मिळतो, ज्यामुळे चेहऱ्यावरील ताण कमी होण्यास मदत होते.
मसाजसाठी बदामाचे तेल, खोबरेल तेल किंवा एलोवेरा जेलचे काही थेंब वापरून बोटांनी हलका दाब द्यावा.
ओठांच्या कोपऱ्यापासून गालाच्या हाडांपर्यंत आणि हनुवटीपासून कानांपर्यंत वरच्या दिशेने बोटांनी हलका मसाज करावा.
रात्री नियमित मसाज केल्याने चेहऱ्याचे स्नायू घट्ट होतात, ज्यामुळे अकाली येणाऱ्या सुरकुत्या आणि फाईन लाईन्स कमी होतात.
केवळ ५ मिनिटांचा हा फेस मसाज तुमच्या सौंदर्यात भर टाकून दिवसभराचा संपूर्ण थकवा दूर करण्यास मदत करतो.
