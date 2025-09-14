झोपण्यापूर्वी करा 'हे' उपाय आणि केस ठेवा मजबूत!

Aarti Badade

रात्री केसांची काळजी कशी घ्यावी?

झोपण्यापूर्वी थोडे सोपे उपाय केल्याने केस निरोगी, मजबूत आणि सुंदर राहतात.

Night Routine for Healthy and Tangle-Free Hair

|

Sakal

केस ब्रश करा

झोपण्यापूर्वी केस हलक्या हाताने ब्रश करा, गुंता सुटतो आणि नैसर्गिक तेल केसांमध्ये पसरते.

ओले केस नीट हाताळा

ओले केस असतील तर रुंद दात असलेला कंगवा वापरा. यामुळे केस तुटण्याचा धोका कमी होतो.

सैल वेणी घाला

केसांची हलकी वेणी घाला, घट्ट वेणी टाळा. यामुळे मुळांवर ताण येत नाही.

सिल्क स्कार्फ वापरा

झोपताना केस सिल्क किंवा सॅटिन स्कार्फने झाकून ठेवा. केस गुंतत नाहीत व तुटत नाहीत.

नियमित तेलाचा मसाज

नारळ, तीळ किंवा बदाम तेलाने टाळूवर मसाज करा. केसांना पोषण मिळते व कोंडा कमी होतो.

संतुलित आहार घ्या

हिरव्या भाज्या, कॅल्शियम व जीवनसत्त्वयुक्त आहार घ्या. केसांना आतून मजबुती मिळते.

पुरेशी झोप घ्या

गाढ झोपेमुळे केसांची पुनर्रचना होते आणि ते निरोगी व मजबूत राहतात.

केसांची स्वच्छता

तुमच्या केसांच्या प्रकारानुसार सौम्य शॅम्पू आणि कंडिशनर वापरून केस स्वच्छ ठेवा.

उपाय

झोपण्यापूर्वी छोटे उपाय अंगीकारा आणि केसांना द्या नैसर्गिक मजबुती व सुंदरता!

