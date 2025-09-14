झोपण्यापूर्वी करा 'हे' उपाय आणि केस ठेवा मजबूत!

Aarti Badade
झोपण्यापूर्वी थोडे सोपे उपाय केल्याने केस निरोगी, मजबूत आणि सुंदर राहतात.
झोपण्यापूर्वी केस हलक्या हाताने ब्रश करा, गुंता सुटतो आणि नैसर्गिक तेल केसांमध्ये पसरते.
ओले केस असतील तर रुंद दात असलेला कंगवा वापरा. यामुळे केस तुटण्याचा धोका कमी होतो.
केसांची हलकी वेणी घाला, घट्ट वेणी टाळा. यामुळे मुळांवर ताण येत नाही.
झोपताना केस सिल्क किंवा सॅटिन स्कार्फने झाकून ठेवा. केस गुंतत नाहीत व तुटत नाहीत.
नारळ, तीळ किंवा बदाम तेलाने टाळूवर मसाज करा. केसांना पोषण मिळते व कोंडा कमी होतो.
हिरव्या भाज्या, कॅल्शियम व जीवनसत्त्वयुक्त आहार घ्या. केसांना आतून मजबुती मिळते.
गाढ झोपेमुळे केसांची पुनर्रचना होते आणि ते निरोगी व मजबूत राहतात.
तुमच्या केसांच्या प्रकारानुसार सौम्य शॅम्पू आणि कंडिशनर वापरून केस स्वच्छ ठेवा.
झोपण्यापूर्वी छोटे उपाय अंगीकारा आणि केसांना द्या नैसर्गिक मजबुती व सुंदरता!
