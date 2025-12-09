रात्री झोपण्याआधी केसांना सीरम लावावे की तेल?

Aarti Badade

रात्री तेल नको

रात्री झोपण्यापूर्वी केसांमध्ये तेल (Hair Oil) लावणे टाळावे. कारण रात्रभर तेल राहिल्यास धूळ (Dust) आणि घाण (Dirt) केसांना चिकटून केस जड होऊ शकतात.

सीरम उत्तम पर्याय

रात्री झोपण्यापूर्वी तेलाऐवजी सीरम वापरणे उत्तम आहे. सीरम हलके, ज्यामुळे केसांना भरपूर पोषण मिळते आणि सकाळी केस मऊ व व्यवस्थित राहतात.

तेल लावण्याची योग्य वेळ

तुम्हाला तेल लावायचेच असेल, तर ते केस धुण्याच्या (Hair Wash) फक्त १ ते २ तास आधी लावा. तेल हलक्या हाताने टाळूमध्ये (Scalp) मसाज करा, जेणेकरून मुळांना पोषण मिळेल.

जास्त वेळ टाळा

जर तुम्ही रात्री तेल लावून झोपत असाल, तर ते जास्त वेळ 6-8 तास ठेवू नका. जास्त वेळ ठेवल्यास केस चिकट होतात आणि केसांतील नैसर्गिक ओलावा कमी होऊ शकतो.

सीरमचा वापर

केस धुतल्यानंतर टॉवेलने थोडे सुकवून ओल्या केसांना सीरम लावा. यामुळे केसांना चमक आणि मऊपणा येतो.

तेलाचे कार्य

तेलाचा मुख्य उद्देश केसांच्या मुळांना पोषण देणे आणि त्यांना मजबूत करणे हा आहे. म्हणूनच ते केस धुण्यापूर्वीच वापरावे.

सीरमचे कार्य

सीरम केसांना चमक देणे, मऊपणा (Softness) आणणे आणि स्टाइलिंग (Styling) साठी मदत करते. म्हणून रात्री झोपण्यापूर्वी किंवा केस धुतल्यानंतर सीरम लावा.

