पिंक ज्यूस स्किन ग्लोचा राजा! रोज नक्की प्या अन् मिळवा गुलाबी त्वचा

Aarti Badade

बीट ज्यूसचे फायदे

बीटचा ज्यूसअँटिऑक्सिडंट्स आणि व्हिटॅमिन सी (Vitamin C) ने भरपूर असतो. तो रक्त शुद्ध करतो आणि त्वचेला नैसर्गिक चमक देतो.

विषारी पदार्थ बाहेर

बीटचा रस शरीरातील टॉक्सिन्स (Toxins) म्हणजेच विषारी पदार्थ बाहेर टाकतो. यामुळे पुरळ (Acne) आणि काळे डाग (Dark Spots) कमी होतात आणि त्वचा निरोगी (Healthy) राहते.

पिग्मेंटेशन कमी

बीटच्या रसातील पोषक तत्वे पिग्मेंटेशन (Pigmentation) आणि काळे डाग कमी करण्यास मदत करतात, ज्यामुळे त्वचा तेजस्वी (Bright Skin) आणि एकसमान दिसते.

रक्तप्रवाह सुधारतो

बीट रक्तवाहिन्या रुंद (Dilates Blood Vessels) करून रक्तप्रवाह (Blood Flow) सुधारतो. यामुळे त्वचेला अधिक ऑक्सिजन (Oxygen) आणि पोषक तत्वे मिळतात.

क्लासिक ग्लो ज्यूस

सर्वात प्रभावी पेय: बीट, गाजर , सफरचंद, आले आणि लिंबाचा रस एकत्र करून प्या. हे डिटॉक्स आणि वेट लॉस साठीही फायदेशीर आहे.

त्वचेवर लावणे

बीटचा रस थेट चेहऱ्यावर (Apply Directly) लावल्यास मृत पेशी (Dead Cells) काढून टाकल्या जातात. यामुळे त्वचा मऊ आणि चमकदार (Soft and Shiny) बनते.

लक्षात ठेवा

उत्तम परिणामांसाठी बीटचा रस नियमित (Regularly) प्या. लिंबू पिळल्यास व्हिटॅमिन सी आणि रोगप्रतिकारशक्ती (Immunity) वाढण्यास मदत होते.

