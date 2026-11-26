Aarti Badade
जवसाच्या बियांमध्ये फायबर, ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि इतर पोषक घटक असतात. त्यामुळे नियमित आणि योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास आरोग्याला अनेक फायदे मिळू शकतात.
Flaxseeds
Sakal
जवसातील भरपूर फायबरमुळे आतड्यांचे आरोग्य सुधारण्यास आणि बद्धकोष्ठतेचा त्रास कमी होण्यास मदत होऊ शकते.
Flaxseeds
Sakal
जवसामध्ये असलेले ओमेगा-३ फॅटी ॲसिड्स आणि फायबर खराब कोलेस्टेरॉल कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्याला फायदा होऊ शकतो.
Flaxseeds
Sakal
जवसाच्या नियमित सेवनामुळे काही लोकांमध्ये रक्तदाब कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी औषधोपचार आणि संतुलित जीवनशैलीही महत्त्वाची आहे.
Flaxseeds
Sakal
जवसमधील फायबरमुळे अन्नातील साखर शरीरात शोषली जाण्याचा वेग कमी होण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे रक्तातील साखरेचे नियंत्रण सुधारण्यास हातभार लागू शकतो.
Flaxseeds Benefits
जवसातील फायबरमुळे पोट जास्त वेळ भरल्यासारखे राहते. त्यामुळे वारंवार भूक लागणे कमी होऊन वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
दररोज साधारण १ ते २ चमचे जवस हलके भाजून त्याची पूड करून खाऊ शकता. ही पूड दही, भाकरी, पोळी किंवा सॅलडमध्ये मिसळता येते. सुरुवातीला कमी प्रमाणात सेवन करा आणि पुरेसे पाणी प्या.
Heart Attack
esakal