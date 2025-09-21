फक्त एका रात्रीत फरक दिसेल! नितळ त्वचेसाठी 'या' 3 गोष्टी आहेत जादुई उपाय

Aarti Badade

रात्री झोपण्यापूर्वी त्वचेवर लावा 'या' 3 गोष्टी!

सकाळी उठल्यावर चेहऱ्यावर नॅचरल ग्लो हवा असेल, तर रात्रीची स्किन केअर रुटीन फॉलो करणे आवश्यक आहे.

Esakal

रात्रीच का?

दिवसभर त्वचा प्रदूषण आणि सूर्यप्रकाशाचा सामना करते. रात्री झोपल्यावर त्वचेची दुरुस्ती सुरू होते, म्हणून योग्य काळजी घेणे महत्त्वाचे आहे.

Esakal

त्वचा उजळण्यासाठी: लॅक्टिक ॲसिड

हे एक अल्फा हायड्रॉक्सी ॲसिड आहे, जे त्वचा उजळण्यास आणि ओपन पोअर्सची समस्या दूर करण्यास मदत करते.

Esakal

कोरड्या त्वचेसाठी: केरामाइड्स

केरामाइड्स त्वचेतील ओलावा टिकवून ठेवतात. जर तुमची त्वचा संवेदनशील असेल, तर हे एक टॉनिकप्रमाणे काम करते.

Esakal

तरुण त्वचेसाठी: स्क्वॅलेन ऑइल

हे तेल त्वचेला खोलवर पोषण देते आणि त्वचा सैल पडू देत नाही. कमी वयात वृद्धत्वाची लक्षणे दिसत असल्यास हे तेल फायदेशीर आहे.

Esakal

सकाळी चेहऱ्यावर येईल ग्लो

या तीन गोष्टी त्वचेच्या आवश्यकतेनुसार पोषण देतात, ज्यामुळे त्वचेशी संबंधित समस्या हळूहळू दूर होतात आणि सकाळी चेहऱ्यावर नैसर्गिक चमक दिसते.

Esakal

महत्त्वाचा सल्ला

कोणत्याही नवीन प्रोडक्टचा वापर करण्यापूर्वी तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा त्वचारोग तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या. लक्षात ठेवा, योग्य आहार देखील तुमच्या त्वचेसाठी महत्त्वाचा आहे.

Esakal

हृदयविकार आणि मधुमेहाचा धोका कमी करणारा 'हा' पदार्थ तुमच्यासाठी का महत्त्वाचा आहे?

Black Rice benefits

|

Sakal

येथे क्लिक करा