बिबट्याची नजर खरंच किती शक्तिशाली असते?

संतोष कानडे
बिबट्याच्या दिसण्याच्या क्षमता माणसापेक्षा कितीतरी पटीने अधिक आहेत. अंधाऱ्या रात्रीसुद्धा तो सहजपणे सगळंकाही बघू शकतो.
बिबट्याच्या डोळ्यांमध्ये Tapetum Lucidum नावाचा खास थर असतो, जो कमी प्रकाश परत डोळ्यात पाठवतो. त्यामुळे तो माणसापेक्षा वेगळा ठरतो
बिबट्याची रात्रीची नजर ही माणसापेक्षा ६–८ पटींनी जास्त प्रभावी असते. त्यामुळे बिबटे रात्री सहजपणे शिकार करु शकतात.
चंद्रप्रकाश किंवा ताऱ्यांच्या हलक्या प्रकाशामध्ये तर बिबट्या सहज शिकार ओळखू शकतो.
महत्त्वाचं म्हणजे बिबट्याला स्थिर वस्तूंपेक्षा हलणारी शिकार पटकन दिसते. त्यामुळे त्याचा हल्ला अचूक ठरतो.
झाडावर बसून खालील परिसरावर लक्ष ठेवणं आणि योग्य वेळेची वाट बघणं हे बिबट्याचं कसब आहे
रात्रीची नजर तीव्र असल्यामुळे बिबट्या शहरातही सहज जुळवून घेतो. हेच त्याचं मोठं शस्त्र आहे.
त्यामुळेच बिबट्याला सायलेंट किलर मानलं जातं. बिबटे माणसांसाठी यामुळेच घातक ठरतात.