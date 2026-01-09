वीर्यात शुक्राणू कमी आहे? रामदेव बाबांचा 'हा' आयुर्वेदिक उपाय पुरुषांसाठी ठरतो वरदान!

Shubham Banubakode
पुरुषांमध्ये निल स्पर्म काउंट (Azoospermia) ची समस्या झपाट्याने वाढत आहे. हा आजार शारीरिकसोबतच मानसिक आरोग्यावरही परिणाम करतो.
योग्य माहिती आणि वेळेत उपचार न मिळाल्यामुळे अनेक पुरुषांसाठी वडील होणं मोठं आव्हान बनत आहे.
बदलती जीवनशैली, वाढता ताणतणाव, चुकीचा आहार आणि हार्मोनल असंतुलन ही प्रमुख कारणं असल्याचं तज्ज्ञ सांगतात.
पुरुषांच्या वीर्यामध्ये शुक्राणूंची संख्या शून्य किंवा अतिशय कमी असणे म्हणजे निल स्पर्म काउंट.
बाबा रामदेव यांच्या मते, गायीच्या दुधाचं तूप कोमट करून डोळ्यांवर हलक्या हाताने लावून अर्धा तास विश्रांती घेतल्यास फायदा होऊ शकतो.
दररोज अश्वगंधा पावडर कोमट दुधासोबत आणि रिकाम्या पोटी शिलाजीत घेतल्यास स्पर्म काउंट सुधारण्यास मदत होते.
आयुर्वेदात सफेद मूसळी वीर्यवर्धक मानली जाते. तिची पावडर दिवसातून एकदा दुधासोबत घेण्याचा सल्ला दिला जातो.
दररोज कपालभाती, अनुलोम-विलोम आणि भस्त्रिका केल्यास हार्मोनल संतुलन सुधारण्यास मदत होते. (उपाय करण्यापूर्वी डॉक्टरांचा सल्ला आवश्यक)
