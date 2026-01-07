कोकणातल्या कांदळवनाची वनसफारी! होते दुर्मिळ सोनेरी कोल्ह्यांचे दर्शन

महाराष्ट्रातील निसर्ग सौंदर्य

महाराष्ट्र हे निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं राज्य आहे. या ठिकाणी जंगल, किल्ले, समुद्र किनारे आहेत.

Konkan Mangrove Forest Safari

कांदळवनाची

याच यापैकी बऱ्याच समुद्र किनाऱ्यांजवळ खारफुटीची जंगलं म्हणजेच कांदळवन आहेत. या कांदळवनामुळेच सुनामीपासून किनाऱ्यांचं संरक्षण होतं.

Konkan Mangrove Forest Safari

जंगलातील फळं

या कांदळवनातील काही फळं देखील खाण्यासारखी असतात.

Konkan Mangrove Forest Safari

कुठं आहे कांदळवन?

कोकणातील श्रीवर्धन येथे काही काळींजे नावाचं गाव आहे.

Konkan Mangrove Forest Safari

जंगल सफारी

इथे कांदळवनाची वनसफारी केली जाते. येथील कोळी बांधव ही सफारी करवून आणतात.

Konkan Mangrove Forest Safari

किती वेळ चालते सफारी?

बऱ्याचदा येथील महिलाच होळी वलवतात. जवळपास १ तासाची ही सफारी असते.

Konkan Mangrove Forest Safari

दुर्मिळ सोनेरी कोल्हे

याच कांदळवन दुर्मिळ सोनेरी कोल्हे, विविध पक्षी, प्राणी, साप बघायला मिळतात.

Konkan Mangrove Forest Safari

संदर्भ

इतिहास अभ्यासक प्र. के. घाणेकर यांनी एका पॉडकास्टमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.

Konkan Mangrove Forest Safari

Hidden Palace Inside a Well in Maharashtra

