कोकणातल्या कांदळवनाची वनसफारी! होते दुर्मिळ सोनेरी कोल्ह्यांचे दर्शन

Shubham Banubakode
महाराष्ट्र हे निसर्ग सौंदर्याने नटलेलं राज्य आहे. या ठिकाणी जंगल, किल्ले, समुद्र किनारे आहेत.
Konkan Mangrove Forest Safari
याच यापैकी बऱ्याच समुद्र किनाऱ्यांजवळ खारफुटीची जंगलं म्हणजेच कांदळवन आहेत. या कांदळवनामुळेच सुनामीपासून किनाऱ्यांचं संरक्षण होतं.
या कांदळवनातील काही फळं देखील खाण्यासारखी असतात.
कोकणातील श्रीवर्धन येथे काही काळींजे नावाचं गाव आहे.
इथे कांदळवनाची वनसफारी केली जाते. येथील कोळी बांधव ही सफारी करवून आणतात.
बऱ्याचदा येथील महिलाच होळी वलवतात. जवळपास १ तासाची ही सफारी असते.
याच कांदळवन दुर्मिळ सोनेरी कोल्हे, विविध पक्षी, प्राणी, साप बघायला मिळतात.
इतिहास अभ्यासक प्र. के. घाणेकर यांनी एका पॉडकास्टमध्ये यासंदर्भातील माहिती दिली आहे.
