Nimesulide Side Effects : अंग दुखीवरील ‘निमेसुलाइड’ गोळी शरिराला घातक, सरकारने का घातली बंदी?

Sandeep Shirguppe

निमेसुलाइड गोळी

शंभर मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त क्षमतेच्या निमेसुलाइड वेदनाशामक औषधावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.

आरोग्याचा प्रश्न

लोकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या (ओरल) गोळीवर बंधणे आणली आहेत.

वितरणावर बंदी

औषधाचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली जात असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाकडून दिली.

तात्काळ सूचना

औषध उत्पादक कंपन्यांनी संबंधित मात्रेच्या औषधाचे उत्पादन तत्काळ बंद करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

एनएसएआयडी औषध

‘निमेसुलाइड’ हे एक नॉन-स्टेरॉयडल अँटी इन्फ्लेमेटरी (एनएसएआयडी) औषध आहे.

ताप वेदनेवर प्रभावी

ताप, वेदना आणि सूज कमी करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.

गंभीर परिणाम

मात्र दीर्घकाळ त्याचे सेवन केले तर शरीरावर अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात.

यकृतावर परिणाम

विशेषत: यकृतावर त्याचे विपरीत परिणाम होतात, असे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.

