Nimesulide Side Effects : अंग दुखीवरील ‘निमेसुलाइड’ गोळी शरिराला घातक, सरकारने का घातली बंदी?

Sandeep Shirguppe
शंभर मिलिग्रॅमपेक्षा जास्त क्षमतेच्या निमेसुलाइड वेदनाशामक औषधावर केंद्र सरकारने बंदी घातली आहे.
लोकांच्या आरोग्याच्या सुरक्षेला प्राधान्य देत तोंडावाटे घेतल्या जाणाऱ्या (ओरल) गोळीवर बंधणे आणली आहेत.
औषधाचे उत्पादन, विक्री आणि वितरणावर पूर्णपणे बंदी घातली जात असल्याची माहिती आरोग्य मंत्रालयाकडून दिली.
औषध उत्पादक कंपन्यांनी संबंधित मात्रेच्या औषधाचे उत्पादन तत्काळ बंद करावे अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.
‘निमेसुलाइड’ हे एक नॉन-स्टेरॉयडल अँटी इन्फ्लेमेटरी (एनएसएआयडी) औषध आहे.
ताप, वेदना आणि सूज कमी करण्यासाठी त्याचा वापर केला जातो.
मात्र दीर्घकाळ त्याचे सेवन केले तर शरीरावर अनेक दुष्परिणाम होऊ शकतात.
विशेषत: यकृतावर त्याचे विपरीत परिणाम होतात, असे आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
