Nirmala Sitharaman Education: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमणचे शैक्षणिक आणि करिअर हायलाइट्स

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 2026 मध्ये सलग नववे बजेट सादर केले. त्यांच्या शैक्षणिक आणि करिअर प्रवासाने अनेकांना प्रेरणा दिली आहे.
निर्मला यांचा प्रारंभीचा अभ्यास तिरुचिरापल्लीतील सीतालक्ष्मी रामास्वामी कॉलेज मध्ये अर्थशास्त्रात पदवीपर्यंत झाला. त्यावेळीच त्यांना आर्थिक धोरणात रुची निर्माण झाली.
पदवी नंतर त्यांनी JNU, नवी दिल्ली येथून अर्थशास्त्रात MA आणि M.Phil पूर्ण केले. उच्च शिक्षणाने त्यांचे विचारसरणी व्यापक बनले.
शिक्षणाच्या काळातच त्यांनी अर्थशास्त्रज्ञ परकला प्रभाकर यांची ओळख झाली. दोघांनी 12 सप्टेंबर 1986 रोजी विवाह केला.
निर्मला यांनी लंडनमध्ये Agricultural Engineers Association, Price Waterhouse आणि BBC World Service मध्ये काम केले. त्यामुळे त्यांना आंतरराष्ट्रीय अनुभव मिळाला.
भारत परतल्यावर त्यांनी Centre for Public Policy Studies, हैदराबाद मध्ये उपसंचालक म्हणून जबाबदारी सांभाळली. त्यांनी अनेक धोरणात्मक प्रकल्प यशस्वी केले.
शिक्षण क्षेत्रात त्यांनी PRANAVA शाळा स्थापन केली. ही शाळा विद्यार्थ्यांच्या कौशल्य विकास आणि नवोन्मेषावर भर देते.
निर्मला सीतारमण यांचा प्रवास दाखवतो की उच्च शिक्षण, आंतरराष्ट्रीय अनुभव आणि नेतृत्व एकत्र केल्यास करिअर किती प्रभावी बनते, याची उत्तम उदाहरण आहे
