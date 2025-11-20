Nitish Kumar net worth : दहावेळा बिहारचे मुख्यमंत्री झालेल्या नितीशकुमारांची संपत्ती किती?

दरवर्षी मालमत्ता जाहीर -

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार दरवर्षी त्यांची मालमत्तेची माहिती सार्वजनिक करतात.

वेबसाइटवरील माहितीनुसार -

बिहार सरकारच्या वेबसाइटवरील माहितीनुसार  नितीश कुमारांकडे सुमारे १.६५ कोटींची एकूण जंगम आणि स्थावर मालमत्ता आहे.

गोधन किती? -

नितीश कुमार यांच्याकडे १३ गायी आणि १० वासरे असे गोधन आहे.

कार कोणती आहे? -

याशिवाय नितीशकुमारांकडे फोर्ड इकोस्पोर्ट कार देखील आहे.

रोख रक्कम -

रोख रकमेचा विचार केला तर, त्यांच्याकडे २१ हजार ०५२ रुपये रोख

बँकांमध्ये किती रक्कम? -

याशिवाय विविध बँकांमध्ये अंदाजे ६०,८११.५६ रुपये आहेत.

एकूण जंगम मालमत्ता किती? -

नितीश कुमार यांची एकूण जंगम मालमत्ता अंदाजे १,६९७,७४१.५६ रुपये आहे.

दिल्लीत फ्लॅट -

नितीश कुमार यांची सर्वात महत्त्वाची स्थावर मालमत्ता म्हणजे दिल्लीतील द्वारका येथे एक हजार चौरस फूटाचा फ्लॅट.

