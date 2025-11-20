मंदिराच्या शिखरावर कळस का बसवतात?

Aarti Badade

कळस : देवाचे वैश्विक रूप

मंदिराच्या शिखरावर असलेला कळस (Kalasha) हे देवाचे शिखररूप किंवा वैश्विक रूप दर्शवतो. हे मंदिराला अद्वितीय पावित्र्य देतो.

आकाशाला स्पर्श करण्याचे प्रतीक

कळस आकाशाच्या दिशेने उंच जातो. हे देवाच्या अमर्याद आणि वैश्विक अस्तित्वाचे (Universal Existence) प्रतीक आहे.

दैवी ऊर्जेचे केंद्र

कळस हे दैवी ऊर्जेचे केंद्र (Center of Divine Energy) मानले जाते आणि ते मंदिराची पावित्रता (Sanctity) आणि आकर्षण वाढवते.

आकाश आणि देवाचे मिलन

मंदिर हे देवाचे विश्वरूप आहे. कळस हे आकाश (ब्रह्माचे प्रतीक) आणि मंदिर (पृथ्वीवरचे रूप) या दोन घटकांना जोडतो.

स्थैर्य आणि आधार

कळस मंदिराला स्थैर्य (Stability) आणि आधार देतो. जणू काही तो मंदिराचा शिरोभाग आहे, जो त्याला आधार देतो.

ओळख आणि सौंदर्य

कळस मंदिराच्या शिखराला एक विशिष्ट आकार आणि सौंदर्य (Aesthetics) देतो, ज्यामुळे ते दूरूनही सहज ओळखता येते.

धार्मिक महत्त्व

कळसाचे दर्शन घेणे हे एक पवित्र कार्य मानले जाते आणि ते भक्तांना देवाची भक्ती करण्यास प्रोत्साहित करते.

