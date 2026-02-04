मासेप्रेमींसाठी खास! वसई-कोकण स्टाईल झणझणीत निवटी फिश करी

Aarti Badade
निवटी हा मासा चवीला अत्यंत उत्कृष्ट असतो. आज आपण पाहणार आहोत भारती किणी यांची खास 'निवटी कालवण' रेसिपी!
१०-१५ निवटी मासे,१ मोठा कांदा, २ हिरव्या मिरच्या,४ पाकळ्या लसूण, चिंचेचा कोळ,मसाला, हळद, मीठ आणि तेल,१ चमचा तांदळाचे पीठ
प्रथम निवटी व्यवस्थित कापून आणि साफ करून घ्या. त्यानंतर २ ते ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या जेणेकरून मासे नीट स्वच्छ होतील.
गॅसवर पातेल्यात २ पळी तेल गरम करा. त्यात उभा चिरलेला कांदा, ठेचलेला लसूण आणि मिरचीचे तुकडे टाकून कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घ्या.
कांदा व्यवस्थित परतला की त्यात १ चमचा हळद, २ चमचे मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व मिश्रण एकजीव करा.
तयार मसाल्यात स्वच्छ केलेली निवटी टाकून हलक्या हाताने परतून घ्या, जेणेकरून मसाला माशांना नीट लागेल.
थोडा चिंचेचा कोळ घ्या आणि त्यात एक चमचा तांदळाचे पीठ मिक्स करून कालवणात टाका. यामुळे कालवणाला छान दाटपणा आणि आंबट-तिखट चव येते.
कालवणाला ५ ते ६ मिनिटे चांगली उकळी येऊ द्या. तयार आहे तुमचं झणझणीत निवटीचं कालवण! भाकरी किंवा भातासोबत याचा आस्वाद घ्या.
