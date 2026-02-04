मासेप्रेमींसाठी खास! वसई-कोकण स्टाईल झणझणीत निवटी फिश करी

Aarti Badade

कोकणी चवीची मेजवानी

निवटी हा मासा चवीला अत्यंत उत्कृष्ट असतो. आज आपण पाहणार आहोत भारती किणी यांची खास 'निवटी कालवण' रेसिपी!

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

लागणारे साहित्य

१०-१५ निवटी मासे,१ मोठा कांदा, २ हिरव्या मिरच्या,४ पाकळ्या लसूण, चिंचेचा कोळ,मसाला, हळद, मीठ आणि तेल,१ चमचा तांदळाचे पीठ

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

मासे स्वच्छ करण्याची पद्धत

प्रथम निवटी व्यवस्थित कापून आणि साफ करून घ्या. त्यानंतर २ ते ३ वेळा स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या जेणेकरून मासे नीट स्वच्छ होतील.

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

फोडणीची तयारी

गॅसवर पातेल्यात २ पळी तेल गरम करा. त्यात उभा चिरलेला कांदा, ठेचलेला लसूण आणि मिरचीचे तुकडे टाकून कांदा मऊ होईपर्यंत परतून घ्या.

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

मसाल्यांचा वापर

कांदा व्यवस्थित परतला की त्यात १ चमचा हळद, २ चमचे मसाला आणि चवीनुसार मीठ घालून सर्व मिश्रण एकजीव करा.

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

निवटी आणि वाफेवर शिजवणे

तयार मसाल्यात स्वच्छ केलेली निवटी टाकून हलक्या हाताने परतून घ्या, जेणेकरून मसाला माशांना नीट लागेल.

Niwati Kalvan fish curry

|

sakal

कालवणाला दाटपणा येण्यासाठी ट्रिक

थोडा चिंचेचा कोळ घ्या आणि त्यात एक चमचा तांदळाचे पीठ मिक्स करून कालवणात टाका. यामुळे कालवणाला छान दाटपणा आणि आंबट-तिखट चव येते.

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

गरमागरम सर्व्ह करा!

कालवणाला ५ ते ६ मिनिटे चांगली उकळी येऊ द्या. तयार आहे तुमचं झणझणीत निवटीचं कालवण! भाकरी किंवा भातासोबत याचा आस्वाद घ्या.

Niwati Kalvan fish curry

|

Sakal

कांदाभजीला द्या सुट्टी! घरीच बनवा हॉटेलसारखी कुरकुरीत कोळंबी भजी

Prawns kolambi Bhaji recipe

|

Sakal

येथे क्लिक करा