निजामांच्या काळातला महाराष्ट्र! 200 वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक छायाचित्रे, पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..

निजाम-उल-मुल्क आसफ जाह यांनी अहमदनगर (सध्याचे अहिल्यानगर) केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासकीय व्यवस्था स्थापन केली, जी केंद्रीकृत होती.
first nizam of india old photos
निजाम आणि मराठ्यांमध्ये पानिपत, खर्डा युद्धांसह अनेक लढाया झाल्या, ज्यामुळे सत्ता संतुलन बदलत राहिले.
nizamshahi in maharashtra photos
शेती हा मुख्य व्यवसाय होता; परंतु जागीरदारी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर करांचा बोजा वाढला.
nizam dynasty in maharashtra old imges
फारसी आणि उर्दू संस्कृतीचा प्रभाव वाढला, तरी मराठी भाषा आणि संस्कृती मोठ्या स्तरावर टिकून होती.
nizam era maharashtra history photos
शिक्षण मुख्यतः धार्मिक संस्थामार्फत मर्यादित होते, आधुनिक शिक्षणाचा अभाव होता.
nizam era end operation polo photos
औरंगाबादचा बीबी का मकबरा, दौलताबाद किल्ला यांसारख्या वास्तूंवर स्थापत्यशैलीचा प्रभाव दिसतो.
nizam era buildings old photos
समाज जाती आधारित होता, ब्राह्मण, मराठा आणि इतर समुदायांमध्ये सामाजिक स्तरबद्धता स्पष्ट होती.
last nizam of india old photos
त्यावेळी हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांना सण-उत्सवांसाठी स्वातंत्र्य होते, पण काही काळ धार्मिक तणावही उद्भवले.
nizam era in maharashtra culture photos
१९४८ मध्ये निजामशाही संपली आणि हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले, ज्याचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम झाला.
marathwada mukti sangram old photos nizam era
