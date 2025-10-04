निजामांच्या काळातला महाराष्ट्र! 200 वर्षांपूर्वीची ऐतिहासिक छायाचित्रे, पाहून आश्चर्यचकित व्हाल..

Saisimran Ghashi

निजामशाही प्रशासन

निजाम-उल-मुल्क आसफ जाह यांनी अहमदनगर (सध्याचे अहिल्यानगर) केंद्रस्थानी ठेवून प्रशासकीय व्यवस्था स्थापन केली, जी केंद्रीकृत होती.

first nizam of india old photos

|

esakal

मराठ्यांशी संघर्ष

निजाम आणि मराठ्यांमध्ये पानिपत, खर्डा युद्धांसह अनेक लढाया झाल्या, ज्यामुळे सत्ता संतुलन बदलत राहिले.

nizamshahi in maharashtra photos

|

esakal

आर्थिक व्यवस्था

शेती हा मुख्य व्यवसाय होता; परंतु जागीरदारी पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांवर करांचा बोजा वाढला.

nizam dynasty in maharashtra old imges

|

esakal

सांस्कृतिक प्रभाव

फारसी आणि उर्दू संस्कृतीचा प्रभाव वाढला, तरी मराठी भाषा आणि संस्कृती मोठ्या स्तरावर टिकून होती.

nizam era maharashtra history photos

|

esakal

शिक्षणाची स्थिती

शिक्षण मुख्यतः धार्मिक संस्थामार्फत मर्यादित होते, आधुनिक शिक्षणाचा अभाव होता.

nizam era end operation polo photos

|

esakal

स्थापत्यकला

औरंगाबादचा बीबी का मकबरा, दौलताबाद किल्ला यांसारख्या वास्तूंवर स्थापत्यशैलीचा प्रभाव दिसतो.

nizam era buildings old photos

|

esakal

सामाजिक रचना

समाज जाती आधारित होता, ब्राह्मण, मराठा आणि इतर समुदायांमध्ये सामाजिक स्तरबद्धता स्पष्ट होती.

last nizam of india old photos

|

esakal

धार्मिक सहिष्णुता

त्यावेळी हिंदू आणि मुस्लिम समुदायांना सण-उत्सवांसाठी स्वातंत्र्य होते, पण काही काळ धार्मिक तणावही उद्भवले.

nizam era in maharashtra culture photos

|

esakal

हैदराबाद संस्थानात विलीनीकरण

१९४८ मध्ये निजामशाही संपली आणि हैदराबाद संस्थान भारतात विलीन झाले, ज्याचा महाराष्ट्रावर मोठा परिणाम झाला.

marathwada mukti sangram old photos nizam era

|

esakal

कसा आहे शंभर रुपयांचा नवीन कॉईन? पाहा फोटो..

esakal

येथे क्लिक करा