कसा आहे शंभर रुपयांचा कॉईन? पाहा फोटो..

Saisimran Ghashi

आरएसएस शताब्दी स्मारक नाणे


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आरएसएसच्या १०० वर्षांच्या पूर्तीप्रसंगी १ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हे शंभर रुपयांचे विशेष स्मारक नाणे जारी केले.

नाण्याचे स्वरूप


नाण्याच्या एका बाजूला अशोक स्तंभाचा राष्ट्रीय प्रतीक आहे तर दुसऱ्या बाजूला वरद मुद्रेतील भारतमाता सिंहासोबत दर्शविली आहे.

ऐतिहासिक महत्त्व


स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात प्रथमच चलननाण्यावर भारतमातेचे चित्र अंकित झाले असून हे राष्ट्रीय अभिमानाचे क्षण आहे.

आरएसएसचा संदेश


नाण्यावर आरएसएसचा मंत्र "राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय, इदं न मम" कोरलेला आहे ज्याचा अर्थ राष्ट्राला सर्वकाही अर्पण आहे.

कसे बनले?


हे नाणे शुद्ध चांदीपासून बनविले असून ते संग्रहणीय म्हणून उपलब्ध आहे.

उद्देश


आरएसएसच्या राष्ट्रनिर्माणातील योगदान, सामाजिक सेवा आणि एकात्मतेचा गौरव करण्यासाठी हे नाणे जारी करण्यात आले.

प्रसार


भारत सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने ३० सप्टेंबर २०२५ रोजी गॅझेट अधिसूचना जारी करून हे नाणे अधिकृत केले

सामान्य माहिती


भारतात १०० रुपयांचे स्मारक नाणी २०१० पासून विविध प्रसंगी जारी होत असतात

