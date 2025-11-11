'या' शहरात माणसांना मरायला आहे बंदी, अजब नियमामागे दडलंय वैज्ञानिक कारण

Yashwant Kshirsagar
जगात असे ठिकाण आहे तिथे माणसांना मरण्यास मनाई आहे, हे ऐकून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल असेल,
पण हे खरं आहे नॉर्वेच्या स्पिट्सबर्गन बेटांवर असलेल्या लॉन्गइअरब्येन शहरात असा अनोखा नियम आहे. तो माणसांप्रमाणे प्राण्यांनाही लागू आहे.
या नियमामागे अंधश्रद्धा नाही तर वैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय कारण आहे. हा नियम जवळजवळ ७० वर्षांपासून अस्तित्वात आहे आणि त्याची कडक अंमलबजावणी केली जाते.
या अनोख्या कायद्यामुळे सुमारे २,४०० लोकसंख्या असलेले हे छोटे शहर जगभरात चर्चेचा विषय बनले आहे.
उत्तर ध्रुवापासून थोड्याच अंतरावर असलेल्या या शहरात वर्षभर तीव्र थंडी असते. तापमान अनेकदा -२० अंश सेल्सिअसपेक्षा कमी होते. ही तीव्र थंडी या विचित्र नियमामागील खरे कारण आहे.
जर कोणी गंभीर आजारी पडला किंवा मृत्यू जवळ आला तर त्याला ताबडतोब मुख्य भूमी नॉर्वेला तेथे मरण्यासाठी पाठवले जाते.
हा परिसर पर्माफ्रॉस्ट झोनमध्ये येतो. पर्माफ्रॉस्ट म्हणजे अशी माती जी वर्षभर गोठलेली असते आणि कधीही वितळत नाही.
या अति थंडीमुळे मातीत गाडलेले मृतदेह कुजत नाहीत. तापमान इतके कमी राहते की जीवाणू आणि इतर सूक्ष्मजीव त्यांचे मृददेहाचे विघटनाचे कार्य सुरू करू शकत नाहीत.
शास्त्रज्ञांना असे आढळून आले आहे की जर मृतदेह विघटित झाले नाहीत, तर अनेक दशकांपुर्वीचे किंवा शतकांपूर्वीचे विषाणू आणि जीवाणू जिवंत राहू शकतात.
जर भविष्यात हे मृतदेह वितळले तर हे जुने रोग पसरवणारे विषाणू बाहेर पडू शकतात ज्यामुळे एक मोठे आरोग्य संकट निर्माण होऊ शकते,याची देखील भीती आहे.
