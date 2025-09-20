मुघल काळात इंजिनिअरिंग नव्हतं, मग कारागीर इतक्या उंच इमारती कशा बांधत? त्यांनी शिक्षण कुठे घेतलं?

Sandip Kapde
मुघल काळात भव्य स्मारके आणि वास्तू बांधल्या गेल्या. ताजमहाल असो किंवा जामा मशीद – हे सर्व पाहून थक्क व्हायला होतं.
सर्वांना प्रश्न पडला असेल की त्यावेळी अभियांत्रिकी नव्हती, मग हे सर्व कसं शक्य झालं?
अभियांत्रिकी किंवा वास्तुकलेची पदवी नसताना या इमारती इतक्या अचूकतेने कशा बांधल्या गेल्या?
मुघल कारागिरांनी संपूर्ण आयुष्य बांधकामात घालवलं, आणि कामातून त्यांचं कौशल्य अधिकाधिक वाढत गेलं.
बांधकाम करताना मुघलांनी विविध साहित्यांसोबत प्रयोग केले आणि इमारतींची स्थिरता समजून घेतली.
व्यावहारिक अनुभवाद्वारे त्यांनी आपल्या तंत्रांमध्ये परिपूर्णता आणली.
मुघल काळात गुरु-शिष्य परंपरा ही शिकण्याची सर्वात प्रभावी पद्धत मानली जात होती.
ज्यांना कला शिकायची होती ते अनुभवी कारागिरांसोबत काम करत, आणि कालांतराने स्वतः कुशल कारागीर बनत.
कधीकधी मदरशांमध्ये वास्तुकला शिकवली जात असे, त्यामुळे औपचारिक पदवी कार्यक्रमाशिवायही ज्ञान पिढ्यानपिढ्या पुढे जात असे.
How Taj Mahal, Red Fort and Qutub Minar Were Built Without Cement
