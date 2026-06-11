महागडी औषधे नकोत! शरीराला फिट ठेवतात हे डॉक्टर!

Aarti Badade
निसर्गाच्या सानिध्यात वेळ घालवल्याने मनाला उभारी मिळते, म्हणूनच रोज सकाळी बागेत फिरायला जाण्याची सवय ठेवावी.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
दररोज नियमित ध्यानधारणा किंवा मेडिटेशन केल्याने डोक्यातील ताण-तणाव व नकारात्मक विचार कमी होऊन मन पूर्णपणे शांत होते.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
आठवड्यातून किमान एकदा उपवास केल्यामुळे आपल्या शरीराच्या पचनसंस्थेला विश्रांती मिळते आणि पचनशक्ती मजबूत होते.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
दिवसभराचा थकवा दूर करून शरीराची ऊर्जा पुन्हा भरून काढण्यासाठी दररोज किमान ८ तासांची शांत झोप घेणे गरजेचे आहे.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
आपल्या शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी आणि विषारी घटक बाहेर काढण्यासाठी दिवसातून किमान आठ ग्लास पाणी नक्की प्यावे.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
रोज सकाळी किंवा संध्याकाळी नियमित व्यायाम केल्याने शरीरातील रक्ताभिसरण सुधारते आणि शरीर तंदुरुस्त राहण्यास मदत होते.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
दररोज योगासने केल्याने शरीराचे स्नायू लवचिक व मजबूत होतात आणि मानसिक आरोग्य सुदृढ राहते.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
शरीराला सर्व आवश्यक जीवनसत्वे आणि पोषक घटक मिळवून देण्यासाठी रोजच्या जेवणात सकस व संतुलित आहाराचा समावेश असावा.
Natural Doctors Keep Your Body Fit
Sakal
Drink Amla Juice daily
Sakal