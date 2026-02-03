जिम नाही, खर्च नाही! पोटाची ढेरी कमी करण्याचे 6 सोपे मार्ग

Anushka Tapshalkar

पोटाची ढेरी

पोटाची ढेरी कमी करायची असेल, तर हे 6 सोपे आणि घरगुती उपाय नियमितपणे अमलात आणा.

एक ग्लास कोमट पाणी

सकाळी उठताच एक ग्लास कोमट पाण्यात लिंबू घालून पिल्याने पचन सुधारते आणि मेटाबॉलिझम सक्रिय होतो.

20 मिनिटे वेगाने चालणे

दररोज किमान 20 मिनिटे वेगाने चालण्याची सवय लावल्यास शरीरातील अतिरिक्त चरबी कमी होण्यास मदत होते.

८ नंतर खाणे टाळा

रात्री 8 वाजल्यानंतर खाणे टाळल्यास वजन नियंत्रणात राहते आणि पोटावर चरबी साचत नाही.

50 वेळा पोट आत बाहेर

दररोज 50 वेळा पोट आत ओढून सोडण्याचा व्यायाम केल्यास पोटाचे स्नायू मजबूत होतात.

साखरेचे प्रमाण कमी

आहारात साखरेचे प्रमाण कमी ठेवून पुरेशी झोप घेतल्यास शरीरातील फॅट बर्न होण्याची प्रक्रिया जलद होते.

