जिमशिवाय फिट राहायचंय? मग 7 दिवस ‘हे’ 7 पदार्थ खा अन् वाढलेलं फॅट करा कमी!

Aarti Badade
वजन कमी करायचे असेल किंवा ते नियंत्रित ठेवायचे असेल, तर तुमच्या व्यायामापेक्षाही तुमच्या आहाराचा वाटा मोठा असतो.
इडली पचायला हलकी असते आणि सांबारमधील भाज्यांमुळे शरीराला फायबर, व्हिटॅमिन्स आणि डाळींतून प्रोटीन्स मिळतात. हा एक परिपूर्ण नाश्ता आहे.
मुगाची डाळ आणि भरपूर भाज्या घालून केलेली खिचडी पचायला अतिशय सोपी असते. यामुळे तुमची रोगप्रतिकारक शक्ती (Immunity) वाढण्यासही मदत होते.
भरपूर प्रोटीन्स असलेला हा पदार्थ खाल्ल्याने पोट बराच वेळ भरलेले राहते. यामुळे तुमची 'शुगर क्रेव्हिंग' नियंत्रणात राहते आणि भूक कमी लागते.
वरण-भात, भाजी, पोळी, सॅलड आणि दही असलेली थाळी शरीराला फायबर, प्रोबायोटिक्स आणि मायक्रोन्युट्रिएंट्स पुरवते. हा एक संतुलित आहार आहे.
दलियाचा ग्लायसेमिक इंडेक्स कमी असतो, त्यामुळे तो रक्तातील साखर वाढत नाही. फायबर जास्त असल्याने वेटलॉस करणाऱ्यांसाठी हा उत्तम पर्याय आहे.
आठवड्यातून एकदा तरी हे ५ पदार्थ आलटून पालटून खाल्ल्याने शरीराला सर्व पोषण मिळते आणि वाढत्या वजनावर नियंत्रण मिळवणे सोपे होते.
Blood sugar control tip
