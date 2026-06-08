कितीही झाडू-पोछा करा, तरीही घरात धूळ का साचते? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
तुम्ही तुमचे घर कितीही वेळा झाडले किंवा पुसले तरी लगेचच धुळीचा एक नवीन थर जमा होतो असे अनेकदा वाटते.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
बऱ्याच लोकांना वाटते की धूळ बाहेरून येते, पण वास्तव त्याहूनही धक्कादायक आहे. माणसाच्या शरीरातून नकळतपणे दररोज लाखो मृत त्वचेच्या पेशी गळून पडतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
त्वचेचे हे लहान कण, केस, कपड्यांचे धागे आणि इतर कणांसोबत फरशी, फर्निचर आणि शेल्फवर जमा होतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
कुत्रा, मांजर किंवा इतर केसाळ पाळीव प्राणी घरात असल्यास धुळीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढू शकते. पाळीव प्राण्यांचे केस, कोंडा आणि कोरड्या त्वचेचे कण हवेत पसरतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
संपूर्ण घरात स्थिरावतात. हे कण केवळ धूळ साचण्यासच हातभार लावत नाहीत, तर ॲलर्जीलाही कारणीभूत ठरू शकतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
रोजच्या वापरातील कपड्यांमधून घर्षण आणि नियमित वापरामुळे सतत बारीक तंतू गळत असतात. चादरी, ब्लँकेट्स, सोफे, पडदे आणि कार्पेट्समधून सूक्ष्म कण बाहेर पडतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
जे हवेत तरंगतात आणि नंतर धूळ म्हणून खाली बसतात. धूळ फक्त बाहेरच राहत नाही.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
माती, वाळू, प्रदूषणाचे कण आणि परागकण उघड्या दारांमधून, खिडक्यांमधून, व्हेंटिलेशन सिस्टीममधून आणि अगदी बुटांच्या तळव्यांमधूनही घरात प्रवेश करतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
शहरी भागांमध्ये, वाहनांचा धूर आणि बांधकामाची धूळ घरात प्रवेश करणाऱ्या बाहेरील कणांचे प्रमाण आणखी वाढवू शकतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
धुळीचे कीटक नावाचे सूक्ष्म जीव मृत त्वचेच्या पेशींवर जगतात आणि गाद्या, सोफे, उशा व गालिच्यांमध्ये वाढतात. त्यांची विष्ठा घरातील धुळीचा भाग बनते, ज्यामुळे धूळ साचण्यास हातभार लागतो.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
कोरडा झाडू किंवा कोरडा कपडा वापरल्याने अनेकदा धूळ हवेत उडते. हे कण नंतर पंखे, भिंती, फर्निचर आणि इतर पृष्ठभागांवर स्थिरावतात.
House gets dusty after Cleaning
ESakal
Train Parts Sold
ESakal