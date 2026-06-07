ट्रेनचे पार्ट बाजारात का मिळत नाहीत? जाणून घ्या कारण...

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Mansi Khambe

रेल्वेचे भाग

रेल्वेने प्रवास करताना, चाके, ब्रेक, बोगी आणि इंजिन यांसारखे रेल्वेचे महत्त्वाचे भाग कोठे तयार होतात, असा प्रश्न अनेकांना पडतो.

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वाहतूक सेवा

कार आणि बाईकचे सुटे भाग सहज उपलब्ध असले तरी, रेल्वेचे भाग अनेकदा सामान्य दुकानांमध्ये मिळत नाहीत. रेल्वे ही देशातील सर्वात आवश्यक आणि सुरक्षित वाहतूक सेवांपैकी एक आहे.

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विशेष लक्ष

दररोज लाखो लोक रेल्वेने प्रवास करतात. त्यामुळे रेल्वेमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या प्रत्येक भागाच्या गुणवत्तेकडे आणि टिकाऊपणाकडे विशेष लक्ष दिले जाते.

Train Parts Sold

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खरेदी

यामुळेच रेल्वेचे सुटे भाग केवळ अधिकृत कंपन्यांकडून आणि रेल्वेच्या देखरेखीखालीच तयार केले जातात आणि खरेदी केले जातात.

Train Parts Sold

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तंत्रज्ञानाचा वापर

रेल्वे ही एक केंद्रीकृत आणि अत्यंत सुरक्षित प्रणाली आहे. रेल्वेमध्ये वापरले जाणारे बहुतेक भाग अत्यंत विशेष तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार केले जातात.

Train Parts Sold

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ESakal

कडक सुरक्षा

ते पारंपरिक वाहनांमध्ये आढळणाऱ्या भागांपेक्षा वेगळे असतात. चाके, ब्रेक प्रणाली, एक्सेल, बोगी फ्रेम आणि कपलर यांसारखे ट्रेनचे भाग अत्यंत कडक सुरक्षा मानकांनुसार तयार केले जातात.

Train Parts Sold

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गैरवापर

जर असे भाग खुल्या बाजारात उपलब्ध झाले, तर त्यांचा गैरवापर होऊ शकतो किंवा बनावट उत्पादने बाजारात आणली जाऊ शकतात.

Train Parts Sold

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भारतीय रेल्वे

म्हणूनच केवळ भारतीय रेल्वे आणि तिचे अधिकृत उत्पादकच हे भाग तयार करतात आणि पुरवतात. रेल्वे उद्योगात वापरले जाणारे बहुतेक भाग विशेष डिझाइन आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असतात.

Train Parts Sold

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उत्पादन

त्यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपन्यांची संख्या मर्यादित आहे. रेल्वेच्या भागांच्या उत्पादकांना अनेक गुणवत्ता चाचण्यांमधून जावे लागते.

Train Parts Sold

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आव्हानात्मक

प्रत्येक भागाची मजबुती, टिकाऊपणा आणि सुरक्षिततेसाठी चाचणी केली जाते. यामुळेच रेल्वेचे सुटे भाग बनवणे हे सर्वसाधारण मोटारगाड्यांचे भाग बनवण्यापेक्षा खूपच आव्हानात्मक मानले जाते.

Train Parts Sold

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