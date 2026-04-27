AC नकोच! 5 रुपयांच्या जुगाडाने कुलर देईल बर्फासारखी हवा

Vinod Dengale
उकाड्याने हैराण झाला आहात? फक्त 5 रुपयांच्या खर्चात तुमचा कुलर बनवा AC!
उन्हाळा वाढतोय आणि घर थंड ठेवणं कठीण होतंय? पण AC महाग असल्याने कुलरचाच वापर वाढतोय!
पण तुमचा कुलर थंड हवा देत नसेल तर चिंता करू नका… सोपा जुगाड आहे!
तुमच्या कुलरच्या टाकीत बर्फ टाका आणि त्यात 3-4 मूठ मीठ मिसळा.
मिठामुळे बर्फ लवकर वितळत नाही त्यामुळे पाणी जास्त वेळ थंड राहतं आणि कुलरमधून AC सारखी हवा येते!
दर 15-20 दिवसांनी कुलरचे कूलिंग पॅड्स धुवा. गरज असेल तर नवीन पॅड्स लावा
कूलिंग पॅडवर पातळ सुती कापडाचा किंवा तागाच्या कापडाचा थर लावल्यास कुलिंग अधिक चांगली होते.
कुलर सावलीत ठेवा आणि Cross ventilation ठेवा, त्यामुळे हवा खेळती राहते.