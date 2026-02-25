प्रोटीन पावडर नको! 'या' 7 देसी स्मूदी देतात जबरदस्त ताकद

Anushka Tapshalkar
सत्तू एनर्जायझर
भाजलेल्या चण्यांपासून बनलेले सत्तू ताक किंवा पाण्यात मिसळून घेतल्यास 15–20 ग्रॅम नैसर्गिक प्रोटीन मिळते. पोट भरून ठेवणारे व शरीर थंड ठेवणारे पेय.
पनीर-बेरी स्मूदी
मऊ पनीर, बेरी फळे आणि थोडे मध यांचे मिश्रण. केसिन प्रोटीनमुळे स्नायूंच्या दुरुस्तीसाठी उत्तम, पोस्ट-वर्कआउटसाठी आदर्श.
मूग स्मूदी
मोड आलेले मूग, नारळाचे दूध, आले व गूळ यांचा ब्लेंड. फायबर व अमिनो अॅसिड्सने भरलेली, पचन व डिटॉक्ससाठी उपयुक्त.
मखाना-पीनट बटर शेक
भाजलेले मखाने, घरचे पीनट बटर व केळी. जाडसर, पोटभरीचा वेट-गेन फ्रेंडली शेक; हाडे व मेंदूसाठी फायदेशीर.
हंग कर्ड आणि बिया स्मूदी
गाळलेली दही (हंग कर्ड) + अळशी, भोपळा व सूर्यफूल बिया. जास्त प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स व ओमेगा-3 मुळे इम्युनिटीसाठी उत्तम.
बदाम-राजगिरा ब्लेंड
राजगिरा (संपूर्ण प्रोटीन) व भिजवलेले बदाम, वेलचीसह. उपवासातही चालणारा, दीर्घकाळ ऊर्जा देणारा स्मूदी.
नैसर्गिक प्रोटीनचा फायदा
बिया, डाळी व दुग्धजन्य पदार्थांमधील प्रोटीन फायबर व सूक्ष्म पोषकतत्त्वांसह मिळते—गट हेल्थ, टिकाऊ ऊर्जा व स्नायूंसाठी श्रेष्ठ.
