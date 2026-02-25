प्रोटीन पावडर नको! 'या' 7 देसी स्मूदी देतात जबरदस्त ताकद

Anushka Tapshalkar

सत्तू एनर्जायझर

भाजलेल्या चण्यांपासून बनलेले सत्तू ताक किंवा पाण्यात मिसळून घेतल्यास 15–20 ग्रॅम नैसर्गिक प्रोटीन मिळते. पोट भरून ठेवणारे व शरीर थंड ठेवणारे पेय.

पनीर-बेरी स्मूदी

मऊ पनीर, बेरी फळे आणि थोडे मध यांचे मिश्रण. केसिन प्रोटीनमुळे स्नायूंच्या दुरुस्तीसाठी उत्तम, पोस्ट-वर्कआउटसाठी आदर्श.

मूग स्मूदी

मोड आलेले मूग, नारळाचे दूध, आले व गूळ यांचा ब्लेंड. फायबर व अमिनो अॅसिड्सने भरलेली, पचन व डिटॉक्ससाठी उपयुक्त.

मखाना-पीनट बटर शेक

भाजलेले मखाने, घरचे पीनट बटर व केळी. जाडसर, पोटभरीचा वेट-गेन फ्रेंडली शेक; हाडे व मेंदूसाठी फायदेशीर.

हंग कर्ड आणि बिया स्मूदी

गाळलेली दही (हंग कर्ड) + अळशी, भोपळा व सूर्यफूल बिया. जास्त प्रोटीन, प्रोबायोटिक्स व ओमेगा-3 मुळे इम्युनिटीसाठी उत्तम.

बदाम-राजगिरा ब्लेंड

राजगिरा (संपूर्ण प्रोटीन) व भिजवलेले बदाम, वेलचीसह. उपवासातही चालणारा, दीर्घकाळ ऊर्जा देणारा स्मूदी.

नैसर्गिक प्रोटीनचा फायदा

बिया, डाळी व दुग्धजन्य पदार्थांमधील प्रोटीन फायबर व सूक्ष्म पोषकतत्त्वांसह मिळते—गट हेल्थ, टिकाऊ ऊर्जा व स्नायूंसाठी श्रेष्ठ.

