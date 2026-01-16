14 दिवस साखरंच नाही खाल्ली तर शरीरात कोणते बदल दिसतात?

Anushka Tapshalkar

14 दिवस साखर बंद

फक्त 14 दिवस ॲडेड साखर टाळल्यास शरीरात होणारे बदल, ऊर्जा, भूक आणि मेटाबॉलिझमवर कसा सकारात्मक परिणाम करतात, हे डॉक्टर स्पष्ट करतात.

सुरुवात थोडी कठीण

साखर बंद केल्यावर सुरुवातीला तीव्र इच्छा होते, डोकेदुखी, चिडचिड, थकवा आणि लक्ष न लागणं जाणवू शकतं. हे शरीर साखरेच्या सवयीपासून बाहेर पडत असल्याचं लक्षण आहे.

शरीर जुळवून घेतं

ऊर्जा अधिक स्थिर होते, सतत भूक लागणं कमी होतं, ब्लोटिंग घटते आणि दुपारचा थकवा कमी जाणवतो.

रक्तातील साखर संतुलित होते

वारंवार होणारे साखरेचे ‘स्पाईक्स’ कमी होतात, त्यामुळे एनर्जी लेव्हल आणि मूड सुधारतो.

खरे फायदे दिसू लागतात

पोटाची सूज कमी होते, शरीरातील सूज (इन्फ्लेमेशन) घटते आणि उपाशीपोटी साखरेची पातळी सुधारते.

खरी भूक ओळखू लागता

सवयीने किंवा क्रेव्हिंगमुळे खाण्याऐवजी, शरीराला खरंच कधी भूक लागली आहे हे कळू लागतं.

झोप आणि पचन सुधारतं

संतुलित रक्तातील साखरेमुळे झोप चांगली लागते आणि पचनसंस्थेवरचा ताण कमी होतो.

मेटाबॉलिक ‘रीसेट’

14 दिवसांनंतर इन्सुलिन नियंत्रण सुधारतं, लिव्हरवरचा ताण कमी होतो आणि अतिगोड पदार्थांची आवड आपोआप कमी होते.

