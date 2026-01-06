1 महिना चहा बंद केल्याने शरीरात काय बदल होतात?

Anushka Tapshalkar

झोपेची गुणवत्ता सुधारते

कॅफिनचं प्रमाण कमी झाल्यामुळे लवकर झोप लागते आणि झोप अधिक गाढ होते.

अॅसिडिटी व पचनाच्या तक्रारी कमी होतात

रिकाम्या पोटी चहा पिण्याची सवय बंद झाल्याने पोट शांत राहतं, गॅस आणि आम्लपित्त कमी होतं.

ऊर्जा नैसर्गिकरीत्या वाढते

कृत्रिम कॅफिनवर अवलंबून न राहता शरीर स्वतःची ऊर्जा अधिक प्रभावीपणे निर्माण करतं.

डोकेदुखी व चिडचिड कमी होते

कॅफिन विड्रॉवलचा टप्पा संपल्यानंतर मन अधिक स्थिर राहतं आणि मानसिक ताण कमी होतो.

त्वचा व दातांचं आरोग्य सुधारतं

डिहायड्रेशन कमी होतं, पिंपल्स कमी होण्यास मदत होते आणि दातांवरील पिवळेपणा हळूहळू कमी होतो.

वजन नियंत्रणात मदत होते

चहासोबत साखर, बिस्किटे किंवा स्नॅक्स खाण्याची सवय कमी झाल्याने कॅलरी इनटेक नियंत्रित राहतो.

हायड्रेशन व इम्युनिटी सुधारते

पाणी पिण्याचं प्रमाण वाढतं, शरीर अधिक संतुलित राहतं आणि रोगप्रतिकारक शक्ती मजबूत होते.

