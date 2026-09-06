हेपेटायटिस B-C चा लिव्हरवर गंभीर परिणाम; सुरुवातीला लक्षणं का दिसत नाहीत?

Aarti Badade
हेपेटायटिस B आणि C हे लिव्हरला प्रभावित करणारे गंभीर संसर्गजन्य आजार आहेत. विशेष म्हणजे अनेकदा सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणं दिसत नाहीत.
liver symptoms
Sakal
संक्रमित रक्त किंवा शरीरातील काही द्रवांच्या संपर्कातून या व्हायरसचा संसर्ग होऊ शकतो. संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त, अस्वच्छ टॅटू-पिअर्सिंग आणि असुरक्षित लैंगिक संबंध ही काही कारणं आहेत.
liver symptoms
Sakal
संसर्ग झाल्यानंतर काही जणांमध्ये थकवा, भूक कमी होणे, मळमळ, पोटदुखी, लिव्हरला सूज, त्वचा-डोळे पिवळे होणे किंवा लघवीचा रंग बदलणे अशी लक्षणं दिसू शकतात.
liver symptoms
Sakal
अनेकदा कोणतीही लक्षणं न दिसताही संसर्ग शरीरात वाढत राहू शकतो. उपचार न झाल्यास पुढे लिव्हर सिरोसिस किंवा लिव्हर कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे संशय असल्यास तपासणी महत्त्वाची आहे.
liver symptoms
Sakal
हेपेटायटिस B आणि C साठी उपचारपद्धती वेगवेगळी असते. हेपेटायटिस B मध्ये औषधांद्वारे व्हायरसचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते, तर हेपेटायटिस C साठी प्रभावी अँटीव्हायरल औषधं उपलब्ध आहेत.
liver symptoms
Sakal
हेपेटायटिस B पासून बचावासाठी लसीकरण महत्त्वाचे आहे. तसेच सुई, रेझर किंवा टूथब्रश दुसऱ्यांसोबत शेअर करू नका आणि टॅटू-पिअर्सिंगसाठी स्वच्छ व सुरक्षित ठिकाणाची निवड करा.
liver symptoms
Sakal
हेपेटायटिस B किंवा C चा संशय असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तपासणी करून घ्या. स्वतःहून औषधं सुरू किंवा बंद करू नका. योग्य वेळी निदान आणि उपचार घेतल्यास लिव्हरचे पुढील नुकसान टाळण्यास मदत होऊ शकते.
liver symptoms
Sakal
lentil protein
Sakal