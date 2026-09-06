हेपेटायटिस B-C चा लिव्हरवर गंभीर परिणाम; सुरुवातीला लक्षणं का दिसत नाहीत?

Aarti Badade

लक्षणं दिसत नाहीत, पण लिव्हरला धोका!

हेपेटायटिस B आणि C हे लिव्हरला प्रभावित करणारे गंभीर संसर्गजन्य आजार आहेत. विशेष म्हणजे अनेकदा सुरुवातीला कोणतीही ठळक लक्षणं दिसत नाहीत.

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हेपेटायटिस B आणि C कसे पसरतात?

संक्रमित रक्त किंवा शरीरातील काही द्रवांच्या संपर्कातून या व्हायरसचा संसर्ग होऊ शकतो. संक्रमित सुई, असुरक्षित रक्त, अस्वच्छ टॅटू-पिअर्सिंग आणि असुरक्षित लैंगिक संबंध ही काही कारणं आहेत.

liver symptoms

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Sakal

कोणती लक्षणं जाणवू शकतात?

संसर्ग झाल्यानंतर काही जणांमध्ये थकवा, भूक कमी होणे, मळमळ, पोटदुखी, लिव्हरला सूज, त्वचा-डोळे पिवळे होणे किंवा लघवीचा रंग बदलणे अशी लक्षणं दिसू शकतात.

liver symptoms

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Sakal

लक्षणं नसली तरी धोका कायम!

अनेकदा कोणतीही लक्षणं न दिसताही संसर्ग शरीरात वाढत राहू शकतो. उपचार न झाल्यास पुढे लिव्हर सिरोसिस किंवा लिव्हर कॅन्सरचा धोका वाढू शकतो. त्यामुळे संशय असल्यास तपासणी महत्त्वाची आहे.

liver symptoms

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Sakal

उपचार शक्य आहेत

हेपेटायटिस B आणि C साठी उपचारपद्धती वेगवेगळी असते. हेपेटायटिस B मध्ये औषधांद्वारे व्हायरसचे प्रमाण नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते, तर हेपेटायटिस C साठी प्रभावी अँटीव्हायरल औषधं उपलब्ध आहेत.

liver symptoms

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Sakal

बचावासाठी ‘ही’ काळजी घ्या

हेपेटायटिस B पासून बचावासाठी लसीकरण महत्त्वाचे आहे. तसेच सुई, रेझर किंवा टूथब्रश दुसऱ्यांसोबत शेअर करू नका आणि टॅटू-पिअर्सिंगसाठी स्वच्छ व सुरक्षित ठिकाणाची निवड करा.

liver symptoms

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Sakal

वेळेवर तपासणीच सर्वात महत्त्वाची!

हेपेटायटिस B किंवा C चा संशय असल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने तपासणी करून घ्या. स्वतःहून औषधं सुरू किंवा बंद करू नका. योग्य वेळी निदान आणि उपचार घेतल्यास लिव्हरचे पुढील नुकसान टाळण्यास मदत होऊ शकते.

liver symptoms

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Sakal

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