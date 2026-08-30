दररोज योगा करता येत नाही? मग ‘इतके’ दिवस नक्की करा

Aarti Badade

योगा

रोज ४५-६० मिनिटे योगा करणे शक्य नसेल, तरी आठवड्यातून ३-४ दिवस नियमित योगा करणे फायदेशीर ठरू शकते.

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Sakal

कालावधी

योगाचा फायदा फक्त रोज करण्यावर नाही, तर सातत्य, सरावाचा कालावधी आणि योग्य आसनांवरही अवलंबून असतो.

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Sakal

स्नायूंची ताकद

आठवड्यातून ३-४ दिवस योग केल्याने लवचिकता, संतुलन आणि स्नायूंची ताकद सुधारण्यास मदत होऊ शकते.

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Sakal

ताणतणाव

नियमित योगासने, प्राणायाम आणि ध्यानामुळे ताणतणाव कमी होऊन मानसिक शांतता मिळण्यास मदत होते.

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Sakal

ब्रेक

एखादा-दुसरा दिवस योगाचा सराव चुकला तरी चिंता करू नका, मात्र हा ब्रेक सतत वाढू देऊ नका.

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Sakal

योगा

वेळ कमी असेल तर पूर्ण सेशनऐवजी हलके स्ट्रेचिंग, प्राणायाम किंवा सोपी योगासने करण्याचा पर्याय निवडा.

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Sakal

रूटीन

रोज योगा करण्यापेक्षा दीर्घकाळ टिकणारी सवय महत्त्वाची; तुमच्या वेळेनुसार ३-४ दिवसांचा नियमित रूटीन तयार करा.

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Sakal

शेवग्याची पाने आहारात का असावी?

Moringa Leaves

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Sakal

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