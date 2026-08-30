शेवग्याची पाने आहारात का असावी?

Aarti Badade
मोरिंगा म्हणजेच शेवग्याची पाने अनेक पोषक घटकांनी समृद्ध मानली जातात.
शुगर नियंत्रणापासून हृदयाच्या आरोग्यापर्यंत त्यांचे विविध फायदे सांगितले जातात.
Moringa Leaves
Sakal
मोरिंगाच्या पानांचे सेवन रक्तातील साखरेचे प्रमाण नियंत्रित ठेवण्यास मदत करू शकते, असे या माहितीत नमूद केले आहे. मात्र मधुमेहावरील औषधांचा पर्याय म्हणून त्याचा वापर करू नये.
Moringa Leaves
Sakal
मोरिंगा पावडरमध्ये असलेले काही पोषक घटक स्वादुपिंडाच्या कार्याला आणि इन्सुलिन निर्मितीला आधार देऊ शकतात, असा दावा केला जातो.
Moringa Leaves
Sakal
शेवग्याच्या पानांमध्ये असलेले अँटिऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे हृदयाच्या आरोग्यासाठी मोरिंगाचा आहारात समावेश उपयुक्त ठरू शकतो.
Moringa Leaves
Sakal
मोरिंगामध्ये अँटी-इन्फ्लेमेटरी गुणधर्म असल्याचे सांगितले जाते.
त्यामुळे सांध्यांमधील सूज आणि दाह कमी करण्यास काही प्रमाणात मदत होऊ शकते.
Moringa Leaves
Sakal
मोरिंगामध्ये व्हिटॅमिन C, बीटा-कॅरोटीन आणि क्वारसेटिनसारखे अँटिऑक्सिडंट्स आढळतात. हे घटक हृदय आणि रक्तवाहिन्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकतात.
Moringa Leaves
Sakal
मोरिंगामध्ये अनेक पोषक घटक असले तरी कोणत्याही आजारावर तो हमखास उपचार करतो, असे मानणे योग्य नाही. मधुमेह, रक्तदाब किंवा इतर आजारांसाठी डॉक्टरांचा सल्ला घेणे महत्त्वाचे आहे.
Moringa Leaves
Sakal
jaggery benefits
Sakal