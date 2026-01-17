ट्रम्पना थेट नाही पण गिफ्ट म्हणून मिळालं शांततेचं नोबेल; पण नियमात बसतं का? पुरस्कार समितीने स्पष्टच सांगितलं

सूरज यादव

ट्रम्पना नोबेल पदक भेट

2025 नोबेल शांतता पुरस्कार व्हेनेझुएलाच्या नेत्या मारिया माचाडो यांना मिळाला होता. आता माचाडो यांनी त्यांचा हा पुरस्कार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना भेट म्हणून दिलाय.

Nobel Peace Prize Gift To Trump

|

Esakal

आभार मानले

मारिया माचाडो यांनी व्हेनेझुएलात निकोलस मादुरो यांची सत्ता उलथवून टाकल्याबद्दल ट्रम्प यांचं आभार मानलं. त्यासाठीच त्यांनी नोबेल शांतता पुरस्कार ट्रम्प यांना दिला.

सन्मानाचं प्रतिक

माचाडो यांनी व्हेनेझुएलाच्या लोकांकडून हे सन्मानाचं प्रतीक असल्याचं म्हटलंय. ट्रम्प यांनीही हा माझ्यासाठी मोठा गौरव असल्याचं म्हणत मेडल स्वीकारलं.

माचाडोंचं कौतुक

मारिया माचाडो यांचं कौतुक करताना ट्रम्प म्हणाले की, मारिया अद्भुत असून त्यांनी खूप काही सहन केलंय. आपल्या कामाचा आदर म्हणून मला त्यांनी त्यांचं नोबेल पदक दिलं.

नोबेल समितीचं निवेदन

माचाडो यांनी ट्रम्पना पुरस्कार भेट दिल्यानंतर नोबेल समितीने यावर अधिकृत निवेदन जारी केलं आहे. नोबेल पुरस्काराचा सन्मान दुसऱ्या व्यक्तीला हस्तांतरित करता येणार नाही असं स्पष्ट केलंय.

अधिकृत विजेता माचाडोच

व्हाइट हाउसमध्ये माचाडो यांनी त्यांचं नोबेल पदक ट्रम्प यांना भेट दिलं. यावर नोबेल समितीने म्हटलं की, मेडल, पुरस्काराची रक्कम कुणालाही देता येईल पण अधिकृत विजेता म्हणून माचाडो यांचंच नाव राहील.

हस्तांतरण

नोबेल पुरस्कार मात्र एकाचा दुसऱ्याला देता येत नाही किंवा तो इतराच्या नावावर हस्तांतरित करता येत नाही असंही नोबेल समितीने स्पष्ट सांगितलं आहे.

