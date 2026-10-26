शेवाळापासून थेट नोबेलपर्यंत! मेंदूला नियंत्रित करणाऱ्या २०२६ च्या भन्नाट शोधाची गाथा

विनयन वाघमारे
क्लॅमिडोमोनास (Chlamydomonas) नावाचे एकपेशीय शेवाळ नेहमी प्रकाशाकडेच पाहत प्रवास करते. त्याला प्रकाश कसा कळतो, या कुतूहलातून या संशोधनाची सुरुवात झाली.
Moss
Sakal
जर्मनीच्या दोन शास्त्रज्ञांनी शोधले की, या शेवाळावर 'चॅनेलरोडॉप्सिन' नावाचे दार असते. त्यावर प्रकाश पडताच ते उघडते आणि आत वीज (विद्युत संकेत) सुरू होते.
Moss
Sakal
अमेरिकेच्या कार्ल डेसरोथ यांनी विचार केला की, हे दार मेंदूच्या पेशींना लावले तर? आणि हो, निळा प्रकाश टाकताच पेशी चालू अन् बंद होऊ लागली!
Moss
Sakal
मेंदूतील लाईटचे बटन म्हणजेच 'ऑप्टोजेनेटिक्स'! या तंत्रामुळे मेंदूतील कोणती पेशी काय काम करते, हे आता अगदी स्पष्टपणे पाहणे शक्य झाले आहे
Moss
Sakal
या क्रांतिकारी संशोधनामुळे पार्किन्सन, नैराश्य यांसारख्या गंभीर आजारांवर आणि मानवी अंधत्वावर मात करण्यासाठी संशोधनाला मोठी गती मिळाली आहे.
Moss
Sakal
२०२६ चा वैद्यकशास्त्राचा नोबेल पुरस्कार जर्मनीचे पीटर हेगेमन, जॉर्ज नागेल आणि अमेरिकेचे कार्ल डेसरोथ यांना संयुक्तपणे जाहीर झाला आहे.
Moss
Sakal
Indian Paradise Flycatcher)
Sakal