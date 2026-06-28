नोमोफोबियाचे प्रमाण वाढलं, नेमकी लक्षणं काय? जाणून घ्या 'या' आजाराबाबत नाहीतर...

Shubham Banubakode
डिजिटल युगात मोबाईल हा आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
मोबाईल काही क्षण डोळ्यांआड झाला तरी अस्वस्थता, भीती किंवा चिडचिड होणे, या मानसिक स्थितीला 'नोमोफोबिया' म्हणतात.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
हा त्रास आता फक्त तरुणांपुरता मर्यादित नसून लहान मुलांपासून ते वृद्धांपर्यंत सर्वांमध्ये वाढताना दिसत आहे.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
दिवसभर ८ ते ९ तासांपेक्षा जास्त मोबाईल वापरणे, बॅटरी संपली किंवा नेटवर्क गेले की ताण आणि भीती वाटणे, ही नोमोफोबियाची लक्षणं आहेत.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
नोटिफिकेशन नसतानाही वारंवार फोन तपासणे, रात्री उशिरापर्यंत मोबाईल वापरणे आणि प्रत्यक्ष संवादापेक्षा फोनमध्येच गुंतून राहणे, ही लक्षणं सुद्धा दिसून येतात.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
दररोज किमान ३ ते ४ तास मोबाईलपासून दूर राहा. जेवताना मोबाईल टाळा आणि कुटुंबासोबत वेळ घालवा.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
या समस्येवर कोणतेही विशिष्ट औषध उपलब्ध नाही. मात्र, मानसोपचारतज्ज्ञांचे समुपदेशन प्रभावी ठरू शकते.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
मोबाईलचा अतिवापर मेंदूवर परिणाम करतो. दररोज 'मोबाईल-फ्री टाइम' ठरवा आणि सोशल मीडियासाठी स्क्रीन टाइम निश्चित करा, असं मानसोपचाररोग तज्ज्ञ सांगतात.
Nomophobia Symptoms Explained
esakal
fertility rate
esakal