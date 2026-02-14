चिकटपणा गायब! अशी बनवा झणझणीत ‘मसाला भेंडी’...कोलेस्ट्रॉलवर रामबाण!

Aarti Badade
भेंडीमध्ये फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, पण योग्य पद्धतीने बनवल्यास तिची चव दुपटीने वाढते.
पाव किलो भेंडी, कांदा, तेल, जिरे-मोहरी, हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर.
सर्वप्रथम भेंडी स्वच्छ धुवून आणि पूर्णपणे कोरडी करून मध्यम आकारात कापून घ्या, जेणेकरून भाजी चिकट होणार नाही.
कढईत ३ चमचे तेल गरम करून त्यात जिरे-मोहरी तडतडवून घ्या आणि बारीक चिरलेला कांदा गुलाबी रंगावर परता.
कांदा परतल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट आणि धणे-जिरे पूड घालून मंद आचेवर मसाल्यांचा खमंग वास येईपर्यंत परता.
मसाल्यात चिरलेली भेंडी घालून नीट परता आणि महत्त्वाचे म्हणजे भाजीवर झाकण न ठेवता मध्यम आचेवर शिजू द्या.
भेंडी शिजत आल्यावर चवीनुसार मीठ, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर (किंवा लिंबाचा रस) घालून दोन मिनिटे परतून घ्या.
वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका; तुमची झटपट मसाला भेंडी गरम चपाती किंवा भाकरीसोबत खाण्यासाठी तयार आहे.
