चिकटपणा गायब! अशी बनवा झणझणीत ‘मसाला भेंडी’...कोलेस्ट्रॉलवर रामबाण!

Aarti Badade

चविष्ट आणि आरोग्यदायी

भेंडीमध्ये फायबर आणि अँटीऑक्सिडंट्स भरपूर असतात, पण योग्य पद्धतीने बनवल्यास तिची चव दुपटीने वाढते.

साहित्य काय लागेल?

पाव किलो भेंडी, कांदा, तेल, जिरे-मोहरी, हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर.

भेंडी चिरण्याची पद्धत

सर्वप्रथम भेंडी स्वच्छ धुवून आणि पूर्णपणे कोरडी करून मध्यम आकारात कापून घ्या, जेणेकरून भाजी चिकट होणार नाही.

फोडणीची सुरुवात

कढईत ३ चमचे तेल गरम करून त्यात जिरे-मोहरी तडतडवून घ्या आणि बारीक चिरलेला कांदा गुलाबी रंगावर परता.

मसाले मिक्स करा

कांदा परतल्यानंतर त्यात हळद, लाल तिखट आणि धणे-जिरे पूड घालून मंद आचेवर मसाल्यांचा खमंग वास येईपर्यंत परता.

भेंडी शिजवण्याचे तंत्र

मसाल्यात चिरलेली भेंडी घालून नीट परता आणि महत्त्वाचे म्हणजे भाजीवर झाकण न ठेवता मध्यम आचेवर शिजू द्या.

चवीसाठी आमचूर पावडर

भेंडी शिजत आल्यावर चवीनुसार मीठ, गरम मसाला आणि आमचूर पावडर (किंवा लिंबाचा रस) घालून दोन मिनिटे परतून घ्या.

गरमागरम सर्व्ह करा

वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाका; तुमची झटपट मसाला भेंडी गरम चपाती किंवा भाकरीसोबत खाण्यासाठी तयार आहे.

