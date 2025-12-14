नॉनव्हेज प्रेमींनो! संडे स्पेशल...अस्सल मालवणी चिकन सुक्का रेसिपी!

Aarti Badade
मालवणी चिकन सुक्का म्हणजे कोकणातील खास मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले नारळाच्या चवीचे कोरडे (Dry) चिकन.
यासाठी चिकन (१/२ ते १ किलो), कांदा, टोमॅटो, आले-लसूण पेस्ट आणि मुख्य म्हणजे मालवणी मसाला लागतो.
नारळाचा किस किंवा वाटलेला ओला खोबऱ्याचा मसाला ($१/२$ कप) वापरल्याने डिशला खास कोकणी चव येते.
प्रथम कांदा चांगला परतून घ्या, त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो घालून चांगले भाजा.
आता यात मालवणी मसाला (आवडीनुसार $२-३$ चमचे), हळद आणि लाल तिखट घालून परतून घ्या.
वाटलेला ओला खोबऱ्याचा मसाला घालून चांगला भाजून घ्या, जेणेकरून त्याला उत्कृष्ट चव येईल.
या तयार झणझणीत मसाल्यात चिकन आणि मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
झाकण ठेवून चिकन शिजू द्या; पाणी कमी पडल्यास गरम पाणी घाला.
चिकन पूर्ण शिजल्यावर, मसाला घट्टसर कोरडा (सुका) होईपर्यंत शिजवा, रस्साळ ठेवू नका.
गरम भाकरी, पोळी किंवा भातासोबत कोथिंबीर घालून सजवलेला मालवणी चिकन सुक्का सर्व्ह करा.
