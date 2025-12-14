नॉनव्हेज प्रेमींनो! संडे स्पेशल...अस्सल मालवणी चिकन सुक्का रेसिपी!

Aarti Badade

मालवणी चिकन सुक्का

मालवणी चिकन सुक्का म्हणजे कोकणातील खास मसाल्यांचा वापर करून बनवलेले नारळाच्या चवीचे कोरडे (Dry) चिकन.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

साहित्याची यादी

यासाठी चिकन (१/२ ते १ किलो), कांदा, टोमॅटो, आले-लसूण पेस्ट आणि मुख्य म्हणजे मालवणी मसाला लागतो.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

नारळाचे महत्त्व

नारळाचा किस किंवा वाटलेला ओला खोबऱ्याचा मसाला ($१/२$ कप) वापरल्याने डिशला खास कोकणी चव येते.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

मसाला तयार करा

प्रथम कांदा चांगला परतून घ्या, त्यात आले-लसूण पेस्ट आणि टोमॅटो घालून चांगले भाजा.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

मालवणी मसाल्याची भर

आता यात मालवणी मसाला (आवडीनुसार $२-३$ चमचे), हळद आणि लाल तिखट घालून परतून घ्या.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

खोबरे भाजून घ्या

वाटलेला ओला खोबऱ्याचा मसाला घालून चांगला भाजून घ्या, जेणेकरून त्याला उत्कृष्ट चव येईल.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

चिकन मिक्स करा

या तयार झणझणीत मसाल्यात चिकन आणि मीठ घालून व्यवस्थित मिक्स करा.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

शिजवण्याची प्रक्रिया

झाकण ठेवून चिकन शिजू द्या; पाणी कमी पडल्यास गरम पाणी घाला.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

सुके करा

चिकन पूर्ण शिजल्यावर, मसाला घट्टसर कोरडा (सुका) होईपर्यंत शिजवा, रस्साळ ठेवू नका.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

सर्व्ह

गरम भाकरी, पोळी किंवा भातासोबत कोथिंबीर घालून सजवलेला मालवणी चिकन सुक्का सर्व्ह करा.

Authentic Malvani Chicken Sukka Recipe

|

Sakal

कडाक्याची थंडी अन् गरम गरम चिकन सूप...हे आजार होतील दूर

chicken soup | Sakal
येथे क्लिक करा