बाळकृष्ण मधाळे
काझीरंगा राष्ट्रीय उद्यान हे एकशिंगी गेंड्यांचे निवासस्थान असून, येथे जगातील सर्वाधिक एकशिंगी गेंडे आढळतात. युनेस्को (UNESCO) जागतिक वारसा स्थळ असलेल्या या उद्यानात पर्यटकांना जीप आणि हत्ती सफारीद्वारे वाघ, हत्ती, हरणे आणि विविध दुर्मिळ प्राणी पाहण्याची संधी मिळते.
Best tourist places in Northeast India
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ब्रह्मपुत्रा नदीच्या काठी वसलेले हे उद्यान केवळ वन्यजीव प्रेमींसाठीच नव्हे, तर सर्व निसर्गप्रेमींसाठी एक नंदनवन आहे. येथील दाट हिरवळ, विस्तीर्ण आकाश आणि थरारक सफारी पर्यटकांना मंत्रमुग्ध करतात.
Best tourist places in Northeast India
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भारतातील सर्वात मोठा आणि जगातील दुसरा सर्वात मोठा बौद्ध मठ असलेला 'तवांग मठ' १७ व्या शतकातील आहे. समुद्रसपाटीपासून १०,००० फूट उंचीवर वसलेला हा मठ, बर्फाच्छादित शिखरे आणि खोल दऱ्यांच्या दरम्यान एक अद्वितीय आध्यात्मिक शांतता प्रदान करतो.
Best tourist places in Northeast India
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येथील पावित्र्य आणि शांतता प्रत्येक प्रवाशाला भुरळ घालते. बर्फाच्छादित पर्वत आणि दऱ्यांनी वेढलेला हा मठ ध्यान आणि अध्यात्माचे एक प्रमुख केंद्र आहे, जिथे मनाला पूर्णपणे शांतता मिळते.
Best tourist places in Northeast India
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चेरापुंजी हे जगातील सर्वाधिक पाऊस पडणाऱ्या ठिकाणांपैकी एक म्हणून प्रसिद्ध आहे. येथील 'लिव्हिंग रूट ब्रिजेस' (झाडांच्या मुळांपासून बनलेले पूल), घनदाट जंगले, हिरवेगार डोंगर आणि कोसळणारे धबधबे निसर्गप्रेमींसाठी एक स्वप्नवत ठिकाण आहेत.
Best tourist places in Northeast India
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'नोहसंगीथियांग धबधबा' (Nohsngithiang Falls) आणि 'सेव्हन सिस्टर्स धबधबा' (Seven Sisters Falls) हे या परिसरातील सर्वात प्रसिद्ध धबधबे आहेत. येथील थंड वारे, हिरवळ आणि वैशिष्ट्यपूर्ण संस्कृती पर्यटकांच्या मनावर खोल छाप सोडतात, ज्यामुळे हा अनुभव दीर्घकाळ स्मरणात राहतो.
Best tourist places in Northeast India
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मेघालयची राजधानी 'शिलाँग' हे येथील सुंदर डोंगररांगा, निळी सरोवरे आणि धबधब्यांमुळे 'पूर्वेकडील स्कॉटलंड' (Scotland of the East) म्हणून ओळखले जाते. उमिआम सरोवरात नौकाविहार करणे, लेडी हैदरी पार्कमध्ये फेरफटका मारणे आणि एलिफंट फॉल्सचे सौंदर्य अनुभवणे, हे येथील काही खास अनुभव आहेत.
Best tourist places in Northeast India
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सिक्कीमची राजधानी गंगटोक, हिमालयाच्या विलोभनीय दृश्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. येथून बर्फाच्छादित शिखरांचे नयनरम्य दृश्य पाहायला मिळते. त्सोमगो सरोवर, नाथू ला खिंड आणि शहराच्या आसपासच्या निसर्गरम्य दऱ्या पर्यटकांसाठी मुख्य आकर्षणे आहेत.
Best tourist places in Northeast India
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उत्तर सिक्कीममधील गुरुदोंगमार सरोवर आणि युमथांग दरी प्रत्येक प्रवाशाच्या मनावर एक अमिट छाप सोडतात. येथील शांत वातावरण, नैसर्गिक वैभव आणि बर्फाच्छादित पर्वत यांमुळे येथे केलेली भेट एक अविस्मरणीय आणि आयुष्यात एकदाच अनुभवण्यासारखा अनुभव ठरते.
Best tourist places in Northeast India
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Best winter tourist places in Maharashtra
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