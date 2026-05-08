कलिंगड अन् आंबा एकत्र खाल्ल्यास आरोग्य बिघडू शकते का?

Aarti Badade
उन्हाळ्यात कलिंगड आणि आंबा दोन्ही प्रिय असले तरी, तज्ज्ञांच्या मते ही दोन्ही फळे एकाच वेळी खाणे टाळणेच अधिक योग्य आहे.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
कलिंगड लवकर पचते, तर आंबा पचायला जड असतो; हे दोन्ही एकत्र खाल्ल्यास पचनसंस्थेवर विनाकारण ताण येऊ शकतो.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
या दोन फळांच्या मिश्रणामुळे पोटात जडपणा येऊन गॅस, ॲसिडिटी किंवा पोटफुगी (Bloating) सारख्या समस्या उद्भवू शकतात.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
आयुर्वेदानुसार कलिंगड आणि आंब्याचे गुणधर्म एकमेकांच्या विरुद्ध आहेत, ज्यामुळे शरीरातील चयापचय (Metabolism) क्रियेत अडथळा येऊ शकतो.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
आंब्यात साखर आणि कॅलरीज जास्त असतात, तर कलिंगडात पाण्याचे प्रमाण अधिक असते; हे एकत्र खाल्ल्याने पोटाला जडपणा जाणवतो.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
जर तुम्हाला दोन्ही फळे खायची असतील, तर आरोग्याच्या दृष्टीने त्यामध्ये किमान १ ते २ तासांचे अंतर ठेवणे फायदेशीर ठरते.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
फळे खाण्यापूर्वी ती स्वच्छ धुवा आणि शक्य असल्यास थोडा वेळ पाण्यात भिजवून ठेवा, जेणेकरून त्यातील उष्णता निघून जाईल.
Avoid Mango & Watermelon together
Sakal
History of mango variety names India
Sakal